Gerçek uçan otomobil ilk uçuşunu yaptı: Hem karada, hem havada gidebiliyor

Tam Boyutta Gör Çin merkezli Xpeng geçtiğimiz hafta uçan otomobil projesini tanıtmış ve render görüntülerini paylaşmıştı. Şimdi ise aracın ilk uçuşuna ait görüntüler yayınlandı. Uçan otomobil henüz prototip aşamasında ancak aracın seri üretim versiyonuna oldukça yakın olduğu iddia ediliyor.

Uçan otomobilleri hep insan taşıyabilen büyük drone'lar şeklinde görüyorduk. Ancak Xpeng AeroHT'nin farkı karada da gidebilmesi. Aracın çatısında uçmasını sağlayan pervaneler yer alıyor. Yerdeyken bu pervaneler katlanarak tavan kısmındaki büyük bagaj bölmesine girip kayboluyor.

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Pervane arızası simüle edildi

Test videosu, aracın gerçekten de havalanma ve manevra kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor (videoda 1:11:37'de). Bu arada Xpeng AeroHT'nin Volkswagen Touareg ile kıyaslanabilecek 2 ton gibi makul bir ağırlıkta olduğunu belirtelim. Ve elbette ki elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz.

Tam Boyutta Gör Araç uçuş sırasında bir joystick ile kontrol ediliyor. Testler sırasında uzmanlar bir veya daha fazla pervanenin arızalanmasını simüle etti ve tasarımın güvenli olduğu kanıtlandı. Xpeng AeroHT'nin tüm özellikleri henüz açıklanmadı şimdilik ana dezavantajın düşük uçuş süresi olduğu belirtiliyor.

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