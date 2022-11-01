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    Gerçek uçan otomobil ilk uçuşunu yaptı: Hem karada, hem havada gidebiliyor

    Uçan otomobil kavramı hep insan taşıyabilen büyük drone şeklinde karşımıza çıkmıştı. Ancak bu ezber Xpeng AeroHT ile bozuluyor. Hem karada hem de havada gidebilen araç ilk test uçuşunu yaptı.
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    Gerçek uçan otomobil ilk uçuşunu yaptı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli Xpeng geçtiğimiz hafta uçan otomobil projesini tanıtmış ve render görüntülerini paylaşmıştı. Şimdi ise aracın ilk uçuşuna ait görüntüler yayınlandı. Uçan otomobil henüz prototip aşamasında ancak aracın seri üretim versiyonuna oldukça yakın olduğu iddia ediliyor.

    Uçan otomobilleri hep insan taşıyabilen büyük drone'lar şeklinde görüyorduk. Ancak Xpeng AeroHT'nin farkı karada da gidebilmesi. Aracın çatısında uçmasını sağlayan pervaneler yer alıyor. Yerdeyken bu pervaneler katlanarak tavan kısmındaki büyük bagaj bölmesine girip kayboluyor.

    Gerçek uçan otomobil ilk uçuşunu yaptı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör

    Pervane arızası simüle edildi

    Test videosu, aracın gerçekten de havalanma ve manevra kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor (videoda 1:11:37'de). Bu arada Xpeng AeroHT'nin Volkswagen Touareg ile kıyaslanabilecek 2 ton gibi makul bir ağırlıkta olduğunu belirtelim. Ve elbette ki elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz.

    Gerçek uçan otomobil ilk uçuşunu yaptı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Araç uçuş sırasında bir joystick ile kontrol ediliyor. Testler sırasında uzmanlar bir veya daha fazla pervanenin arızalanmasını simüle etti ve tasarımın güvenli olduğu kanıtlandı. Xpeng AeroHT'nin tüm özellikleri henüz açıklanmadı şimdilik ana dezavantajın düşük uçuş süresi olduğu belirtiliyor.
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