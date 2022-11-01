Gerçek uçan otomobil ilk uçuşunu yaptı: Hem karada, hem havada gidebiliyor

Uçan otomobilleri hep insan taşıyabilen büyük drone'lar şeklinde görüyorduk. Ancak Xpeng AeroHT'nin farkı karada da gidebilmesi. Aracın çatısında uçmasını sağlayan pervaneler yer alıyor. Yerdeyken bu pervaneler katlanarak tavan kısmındaki büyük bagaj bölmesine girip kayboluyor.
Pervane arızası simüle edildi
Test videosu, aracın gerçekten de havalanma ve manevra kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor (videoda 1:11:37'de). Bu arada Xpeng AeroHT'nin Volkswagen Touareg ile kıyaslanabilecek 2 ton gibi makul bir ağırlıkta olduğunu belirtelim. Ve elbette ki elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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