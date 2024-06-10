Efsane seri geri dönüyor: Age of Mythology Retold çıkış tarihi açıklandı

Age of Mythology Retold 4 Eylül'de PC ve Xbox'a geliyor
Microsoft, Xbox Games Showcase 2024 sırasında Age of Mythology Retold için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaştı. Duyuruya göre ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacak gerçek zamanlı strateji oyunu, Eylül 2024’te PC ve Xbox Series X|S platformlarına çıkacak.
Age of Mythology: Retold, tarihin ötesine geçerek tanrıların, canavarların ve insanların çarpıştığı efsanevi bir çağa uzanıyor. 2012 yılında çıkan oyunun baştan aşağı yenilenmiş bir sürümü olacak yapımda, oynanış, animasyon ve karakter modelleri baştan aşağı yenilemiş olacak. Üstelik Türkçe dil desteği ile piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.
Age of Mythology: Retold, PC’de Steam ve Xbox platformlarında halihazırda satışa sunuldu. Oyunun standart sürümü Steam üzerinde 22.99 dolar, Xbox üzerinde ise 588 TL'den satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.