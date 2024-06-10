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    Anlık Bildirim

    Efsane seri geri dönüyor: Age of Mythology Retold çıkış tarihi açıklandı

    Microsoft, Xbox Game Showcase 2024 kapsamında Age of Mythology Retold'un 4 Eylül'de PC ve Xbox Series S|X'te satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca ilk günden Game Pass'te olacak.
    Geri dönüyor: Age of Mythology Retold çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Age of Empires markasının en popüler yan serilerinden Age of Mythology, uzun bir sürenin ardından geri dönüyor. Akşam saatlerinde gerçekleşen Xbox Games Showcase 2024 sırasında, Age of Mythology Retold'un çıkış tarihi açıklandı. Üstelik ilk günden Game Pass'e geliyor.

    Age of Mythology Retold 4 Eylül'de PC ve Xbox'a geliyor

    Microsoft, Xbox Games Showcase 2024 sırasında Age of Mythology Retold için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaştı. Duyuruya göre ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacak gerçek zamanlı strateji oyunu, Eylül 2024’te PC ve Xbox Series X|S platformlarına çıkacak

    Age of Mythology: Retold, tarihin ötesine geçerek tanrıların, canavarların ve insanların çarpıştığı efsanevi bir çağa uzanıyor. 2012 yılında çıkan oyunun baştan aşağı yenilenmiş bir sürümü olacak yapımda, oynanış, animasyon ve karakter modelleri baştan aşağı yenilemiş olacak. Üstelik Türkçe dil desteği ile piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

    Age of Mythology: Retold, PC’de Steam ve Xbox platformlarında halihazırda satışa sunuldu. Oyunun standart sürümü Steam üzerinde 22.99 dolar, Xbox üzerinde ise 588 TL'den satılıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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