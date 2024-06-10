Efsane seri geri dönüyor: Age of Mythology Retold çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Age of Empires markasının en popüler yan serilerinden Age of Mythology, uzun bir sürenin ardından geri dönüyor. Akşam saatlerinde gerçekleşen Xbox Games Showcase 2024 sırasında, Age of Mythology Retold'un çıkış tarihi açıklandı. Üstelik ilk günden Game Pass'e geliyor.

Age of Mythology Retold 4 Eylül'de PC ve Xbox'a geliyor

Microsoft, Xbox Games Showcase 2024 sırasında Age of Mythology Retold için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaştı. Duyuruya göre ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacak gerçek zamanlı strateji oyunu, Eylül 2024’te PC ve Xbox Series X|S platformlarına çıkacak.

Age of Mythology: Retold, tarihin ötesine geçerek tanrıların, canavarların ve insanların çarpıştığı efsanevi bir çağa uzanıyor. 2012 yılında çıkan oyunun baştan aşağı yenilenmiş bir sürümü olacak yapımda, oynanış, animasyon ve karakter modelleri baştan aşağı yenilemiş olacak. Üstelik Türkçe dil desteği ile piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

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Age of Mythology: Retold, PC’de Steam ve Xbox platformlarında halihazırda satışa sunuldu. Oyunun standart sürümü Steam üzerinde 22.99 dolar, Xbox üzerinde ise 588 TL'den satılıyor.

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Geri dönüyor: Age of Mythology Retold çıkış tarihi açıklandı