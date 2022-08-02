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    Getir üç yılda yaklaşık 1,8 milyar lira zarar etti

    Getir'in finansal verilerine göre son üç yılda Türkiye'de 1 milyar 870 milyon lira zarar etti. Sermaye artırımı ve azaltımı yöntemiyle zararları bilançoda temizledi.
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    Getir üç yılda yaklaşık 1,8 milyar lira zarar etti
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    Kısa sürede Türkiye’de ve yurt dışında agresif büyüme stratejisiyle büyük pazar payına ulaşan Getir, düşünüldüğünün aksine zarar ediyor. Getir, Türkiye’deki hizmetlerinde son üç yılda 1 milyar 870 milyon TL zarar etti.

    Türkiye'de zarar etti

    İTO Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Getir 2020, 2021 ve 2022 (ilk 6 ay) yıllarında sermaye artırımı ve sermaye azaltımı formülleriyle toplam 1 milyar 870 milyon TL zararı bilançodan temizledi. Öte yandan bu zararın içerisinde Getir’in n11 ve Moov’u bünyesine katmak için ödediği 50 milyon dolar ve 23 milyon dolarlık yatırım TL karşılığının yer aldığını belirtmekte fayda var.

    Yurt dışı bilançosu bilinmiyor

    Getir’in yurt dışındaki operasyonlarına dair veriler paylaşılmadı. Getir’in yurt dışına büyük yatırımlar ve büyük reklamlarla girdiği düşünüldüğünde durumun Türkiye’dekinden pek de farklı olmadığı düşünülüyor.

    12 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 9 ülkede faaliyet gösteren Getir toplamda 32 bin kişi istihdam ediyor. Küresel enflasyon nedeniyle yaklaşık 2 ay önce küçülme kararı alan Getir, çalışanların yüzde 14'ünü işten çıkarmayı planlıyor. Yaklaşık 4480 çalışanın işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca pazarlama tarafında bazı ödül veya kupon gibi unsurların da kesileceği tahmin ediliyor. Şimdilik firma herhangi bir pazardan çekilmeyi düşünmüyor.

    Getir, tıpkı diğer küresel teknoloji girişimleri gibi yatırımlarla büyüme stratejisini izliyor. Bunun meyvesini önümüzdeki yıllarda alabilir.

    Getir - Finansal Verileri

    Ticaret Gazetesi
    Tarihi

    Sermaye

    S. Artışı

    S. Azalışı

    Yeni Sermaye

    Yazılan Zarar

    10 Nian 2015

    100,000.00

    100,000.00

    06 Ağustos 2015

    100,000.00

    1,696.75

    101,696.75

    10 Ocak 2020

    101,696.75

    6,434.13

    108,130.88

    15 Mayıs 2020

    108,130.88

    266,683,195.64

    266,791,326.52

    16 Temmuz 2020

    266,791,326.52

    219,156,070.15

    47,635,256.37

    219,156,070.15

    2 Ekim 2020

    47,635,256.37

    38,197,642.85

    85,832,899.22

    18 Şubat 2021

    85,832,899.22

    211,212,000.00

    275,936,149.46

    21,108,749.76

    275,936,149.46

    20 Mayıs 2021

    21,108,749.76

    414,335,000.00

    435,443,749.76

    9 Temmuz 2021

    435,443,749.76

    867,680,000.00

    1,303,123,749.76

    27 Eylül 2021

    1,303,123,749.76

    1,299,720,000.00

    2,602,843,749.76

    2 Mart 2022

    2,602,843,749.76

    551,395,793.23

    3,154,239,542.99

    31 Mart 2022

    3,154,239,542.99

    741,105,000.00

    3,895,344,542.99

    30 Haziran 2022

    3,895,344,542.99

    692,671,740.25

    1,375,022,869.99

    3,212,993,413.25

    1,375,022,869.99

    Kaynak: İTO Ticaret Sicil Gazetesi Kayıtları Derleyen: btdunyasi.net

    Toplam Zarar:

    1,870,115,089.60
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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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