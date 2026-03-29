    Ghost in the Shell geri dönüyor: Yeni anime dizisinin fragmanı yayınlandı

    Siberpunk türünün en ikonik serilerinden olan Ghost in the Shell yeni bir anime dizisiyle geri dönüyor. Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak animeden fragman yayınlandı.

    Tüm zamanların en sevilen manga serileri arasında yer alan Ghost in the Shell, yeni bir anime uyarlamasıyla ekranlara dönüyor. Science Saru stüdyosu tarafından hazırlanan dizi, Temmuz ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, dizinin fragmanı da paylaşıldı. Yayınlanan fragman hikâye hakkında çok fazla ipucu vermese de görsel olarak bizi nasıl bir yapımın beklediğini gözler önüne seriyor.

    Science Saru, Ghost in the Shell’in siberpunk atmosferini hem nostaljik bir dokunuşla hem de modern bir vizyonla harmanlayarak izleyicilere sunacak gibi görünüyor.

    The Ghost in the Shell, Temmuz Ayında Amazon'da İzleyici ile Buluşacak

    Science Saru, alışılagelmiş anime estetiğinin sınırlarını zorlayan, dinamik ve deneysel tarzıyla tanınan bir stüdyo. Efsanevi yönetmen Masaaki Yuasa ve yapımcı Eunyoung Choi tarafından kurulan stüdyo, özellikle akışkan animasyon teknikleri ve görsel anlatımdaki cesur tercihleriyle sektörde kendine has bir saygınlık kazandı. Stüdyonun daha önceki işleri arasında Devilman Crybaby, Keep Your Hands Off Eizouken! ve Scott Pilgrim Takes Off gibi yapımlar var.

    Ghost in the Shell serisi; en tehlikeli suçluları ve hackerları durdurmak için kurulan Section 9 adlı özel bir polis timini yöneten, yarı insan yarı makine Major'ın hikayesini anlatıyor.

