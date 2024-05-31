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    Anlık Bildirim

    Sony’nin Overwatch benzeri oyunu Concord, PS5 ve PC'ye geliyor

    Sony, düzenlediği State of Play etkinliği kapsamında yeni oyunlarını tanıttı. Bunlardan birisi de Overwatch benzeri 5'e 5 birinci şahıs nişancı oyunu Concord oldu. Concord 23 Ağustos 2024’te çıkıyor.

    Sony, State of Play kapsamında gelecek oyunlarından yeni bilgiler ve videolar paylaştı. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı ve Firewalk Studios tarafından geliştirilen 5'e 5 birinci şahıs nişancı oyunu Concord hakkında da yeni bir sinematik video yayınlandı. Yayınlanan video oynanışa kısa bir bakış sunarken çıkış tarihi ve platformları da duyurdu.

    Sony’nin Overwatch benzeri oyunu Concord, PS5 ve PC'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Concord için yayınlanan yeni sinematik, oldukça uyumsuz bir ekibe odaklanıyor ve Crater City'de geçiyor. Concord'un keskin hareketlere, hassas silah kullanımına ve çeşitli yeteneklere odaklandığı anlaşılıyor. Concord’un beşe karşı beş kahraman tabanlı bir nişancı oyunu olduğu göz önüne alındığında, Overwatch 2 ile de pek çok benzerliği bulunuyor. Freegunner olarak adlandırılan ilk 16 karakterin her biri benzersiz yeteneklere sahipken farklı rolleri de oyunculara sunuyorlar. Her bir karakterin de günümüz kahraman tabanlı oyunlardan gördüğümüz gibi bir arka plan hikayesi olacak. Bu hikayeler sinametiklerle devam ettirilecek ve ilerleyen dönemlerde gelecek güncellemelerle oyuna yeni karakterler, haritalar, modlar ve dahası eklenecek. Bu arada ilk başta sadece altı farklı oyun modu bulunacak.

    Concord çıkış tarihi

    Concord, en azından gösterilen oynanış videoları ile bilim-kurgu ile rekabetçi nişancı tarzını güzel harmanlamış gibi görünüyor. Çok fazla büyük olmayan haritalarda seri bir oyun vadediliyor. Ancak bu tür için oldukça fazla rakibi var. Nasıl performans göstereceğini ise çok yakında göreceğiz. Zira Concord, 23 Ağustos 2024 tarihinden PS5 ve PC için çıkacak. Temmuz ayında bir beta da olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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