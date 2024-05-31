Sony’nin Overwatch benzeri oyunu Concord, PS5 ve PC'ye geliyor

Sony, State of Play kapsamında gelecek oyunlarından yeni bilgiler ve videolar paylaştı. Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı ve Firewalk Studios tarafından geliştirilen 5'e 5 birinci şahıs nişancı oyunu Concord hakkında da yeni bir sinematik video yayınlandı. Yayınlanan video oynanışa kısa bir bakış sunarken çıkış tarihi ve platformları da duyurdu.

Tam Boyutta Gör Concord için yayınlanan yeni sinematik, oldukça uyumsuz bir ekibe odaklanıyor ve Crater City'de geçiyor. Concord'un keskin hareketlere, hassas silah kullanımına ve çeşitli yeteneklere odaklandığı anlaşılıyor. Concord’un beşe karşı beş kahraman tabanlı bir nişancı oyunu olduğu göz önüne alındığında, Overwatch 2 ile de pek çok benzerliği bulunuyor. Freegunner olarak adlandırılan ilk 16 karakterin her biri benzersiz yeteneklere sahipken farklı rolleri de oyunculara sunuyorlar. Her bir karakterin de günümüz kahraman tabanlı oyunlardan gördüğümüz gibi bir arka plan hikayesi olacak. Bu hikayeler sinametiklerle devam ettirilecek ve ilerleyen dönemlerde gelecek güncellemelerle oyuna yeni karakterler, haritalar, modlar ve dahası eklenecek. Bu arada ilk başta sadece altı farklı oyun modu bulunacak.

Concord çıkış tarihi

Concord, en azından gösterilen oynanış videoları ile bilim-kurgu ile rekabetçi nişancı tarzını güzel harmanlamış gibi görünüyor. Çok fazla büyük olmayan haritalarda seri bir oyun vadediliyor. Ancak bu tür için oldukça fazla rakibi var. Nasıl performans göstereceğini ise çok yakında göreceğiz. Zira Concord, 23 Ağustos 2024 tarihinden PS5 ve PC için çıkacak. Temmuz ayında bir beta da olacak.

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