Ghost of Tsushima animesi resmen duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların feodal Japonya'da intikam için savaşan bir samurayı kontrol ettikleri Ghost of Tsushima, son yılların en sevilen oyunlarından biri oldu. Film tadındaki hikâyesiyle sinemaya uyarlanmaya da epey uygun olan Ghost of Tsushima, Hollywood'un dikkatinden kaçmadı. Nitekim bu sevilen oyunu sinemaya uyarlamak için bir süre önce hazırlıklara başlandı. Ancak görünen o ki Ghost of Tsushima'nın tek uyarlaması bu olmayacak. Çünkü şimdi bu film projesinin yanı sıra bir de Ghost of Tsushima animesi duyuruldu.

Ghost of Tsushima Animesi 2027'de İzleyici ile Buluşacak

Ghost of Tsushima animesi, Sony'nin sahibi olduğu Chrunchyroll tarafından hazırlanacak ve 2027'de izleyici ile buluşacak. Hazırlık aşamasındaki film uyarlamasının aksine bu anime ana oyunun uyarlaması olmayacak. Bunun yerine ana oyuna eşlik eden multiplayer modu Legends'tan esinlenen bir hikâye anlatacak.

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ABD'deki en büyük anime yayıncısı olan Chrunchyroll, Ghost of Tsushima animesini daha önce Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling ve Sword Art Online gibi sevilen animelere imza atan Aniplex stüdyosu ile birlikte hazırlayacak.

Crunchyroll Başkanı Rahul Purini konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ghost of Tsushima'nın zengin, sürükleyici dünyası ve Japon mitolojisinden uyarlanan şahane Legends modu bu proje için kusursuz bir tuval sunacak. Aniplex, Sucker Punch Productions'ın popüler video oyununu çarpıcı bir anime dizisine dönüştürmek için mükemmel bir partner." ifadelerini kullandı.

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