Sony’nin PSN krizi devam ediyor: Ghost of Tsushima birçok ülkede satıştan kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Sinematik Playstation oyunları arasında en beğenilen yapımlardan biri olan Ghost of Tsushima, çok yakında PC oyuncuları ile buluşacak. Playstation hayranları heyecanla bu yapımı beklerken Sony, PSN kuralları ile yapımı birçok ülkede satmaktan vazgeçti.

Playstation Network PC oyuncularına dert olmaya devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Sony, Helldivers 2’nin PC platformunda da Playstation Network gerektireceğini belirtmişti. Bunun üzerine PSN servisinin desteklenmediği ülkelerdeki oyuncular, bir anda sevdikleri yapımı oynamaktan alı konmuştu. Artan şikayetler üzerine Sony, Helldivers 2’nin PSN zorunluluğunu kaldırsa da PSN problemleri, Steam platformunda satışa sunulan Playstation oyunlarını etkilemeye devam edecek.

Yakında Steam üzerinde satışa çıkacak olan Ghost of Tsushima, yalnızca çok oyunculu oyun modunda PSN hesabı gerektirecek yani oyuncular, yapımın tek kişilik modunu PSN hesabı açmadan oynayabilecek. Ancak buna rağmen Ghost of Tsushima, Playstation Network servisinin olmadığı ülkelerde satıştan kaldırıldı. Bu nedenle yapım, neredeyse 180 farklı ülkede satıştan kaldırıldı. Steam, Ghost of Tsushima’nın bu ülkelerde satışa sunulmamasının Sony’nin kararı olduğunu doğruladı. Ghost of Tsushima: Director's Cut 16 Mayıs'ta PC oyuncuları ile buluşacak.



