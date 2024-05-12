Sony’nin PSN krizi devam ediyor: Ghost of Tsushima birçok ülkede satıştan kaldırıldı

Playstation Network PC oyuncularına dert olmaya devam ediyor
Geçtiğimiz haftalarda Sony, Helldivers 2’nin PC platformunda da Playstation Network gerektireceğini belirtmişti. Bunun üzerine PSN servisinin desteklenmediği ülkelerdeki oyuncular, bir anda sevdikleri yapımı oynamaktan alı konmuştu. Artan şikayetler üzerine Sony, Helldivers 2’nin PSN zorunluluğunu kaldırsa da PSN problemleri, Steam platformunda satışa sunulan Playstation oyunlarını etkilemeye devam edecek.
Yakında Steam üzerinde satışa çıkacak olan Ghost of Tsushima, yalnızca çok oyunculu oyun modunda PSN hesabı gerektirecek yani oyuncular, yapımın tek kişilik modunu PSN hesabı açmadan oynayabilecek. Ancak buna rağmen Ghost of Tsushima, Playstation Network servisinin olmadığı ülkelerde satıştan kaldırıldı. Bu nedenle yapım, neredeyse 180 farklı ülkede satıştan kaldırıldı. Steam, Ghost of Tsushima’nın bu ülkelerde satışa sunulmamasının Sony’nin kararı olduğunu doğruladı. Ghost of Tsushima: Director's Cut 16 Mayıs'ta PC oyuncuları ile buluşacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.