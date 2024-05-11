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    Anlık Bildirim

    God of War Ragnarok’un PC versiyonu yolda

    Playstation 5’in en sevilen yapımlarından olan God of War Ragnarok, yakında PC platformuna gelebilir. İddialara göre Playstation, yapımlarını PC platformuna getirmeye kararlı.
    God of War Ragnarök Tam Boyutta Gör
    2018 yılında God of Warserisini baştan başlatan Playstation, 2022 yılında bu serinin yeni yapımı God of War Ragnarok’u piyasaya sürmüştü. Playstation 4 ve Playstation 5 platformlarına çıkan yapım, kısa sürede Sony’nin en sevilen yapımlarından olmayı başarmıştı. Görünüşe göre sevilen oyun, Sony’nin PC platformuna taşıyacağı yapımlardan biri olacak.

    PC için God of War Ragnarok bu ay duyurulabilir

    Oyun dünyasında güvenilir kaynaklardan biri haline gelen billbil-kun, Sony’nin bu ay God of War Ragnarok’un PC versiyonunu duyuracağını belirtti. İddialara göre yapımın PC versiyonu herhangi bir etkinlikte duyurulmayacak, bunun yerine bir blog paylaşımı olarak duyurulacak. Firma, daha önce benzer bir stratejiyi Ghost of Tsushima: Director’s Cut için de kullanmıştı.

    Bahsi geçen iddia PC oyuncularını oldukça heyecanlandıracaktır. billbil-kun, yapımın PC versiyonunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak daha önce ortaya çıkan iddialar, God of War Ragnarok’un 2025’in ilk çeyreğinde PC platformu için satışa çıkacağını belirtti. God of War Ragnarok’un PC versiyonu muhtemelen geçtiğimiz aylarda yayınlanan rogue benzeri Valhalla eklentisi ile birlikte gelecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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