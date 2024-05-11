God of War Ragnarok’un PC versiyonu yolda

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Tam Boyutta Gör 2018 yılında God of Warserisini baştan başlatan Playstation, 2022 yılında bu serinin yeni yapımı God of War Ragnarok’u piyasaya sürmüştü. Playstation 4 ve Playstation 5 platformlarına çıkan yapım, kısa sürede Sony’nin en sevilen yapımlarından olmayı başarmıştı. Görünüşe göre sevilen oyun, Sony’nin PC platformuna taşıyacağı yapımlardan biri olacak.

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PC için God of War Ragnarok bu ay duyurulabilir

Oyun dünyasında güvenilir kaynaklardan biri haline gelen billbil-kun, Sony’nin bu ay God of War Ragnarok’un PC versiyonunu duyuracağını belirtti. İddialara göre yapımın PC versiyonu herhangi bir etkinlikte duyurulmayacak, bunun yerine bir blog paylaşımı olarak duyurulacak. Firma, daha önce benzer bir stratejiyi Ghost of Tsushima: Director’s Cut için de kullanmıştı.

Bahsi geçen iddia PC oyuncularını oldukça heyecanlandıracaktır. billbil-kun, yapımın PC versiyonunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak daha önce ortaya çıkan iddialar, God of War Ragnarok’un 2025’in ilk çeyreğinde PC platformu için satışa çıkacağını belirtti. God of War Ragnarok’un PC versiyonu muhtemelen geçtiğimiz aylarda yayınlanan rogue benzeri Valhalla eklentisi ile birlikte gelecek.



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God of War Ragnarok'un PC versiyonu bu ay duyurulabilir