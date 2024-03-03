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    Anlık Bildirim

    Ghost of Tsushima’nın PC versiyonu gelecek hafta duyurulabilir

    Playstation 4’ün en başarılı yapımlarından olan Ghost of Tsushima, yakında PC platformuna gelebilir. İddialara göre Playstation, önümüzdeki günlerde oyunun PC versiyonunu duyuracak.
    Ghost of Tsushima Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Playstation 4 ve Playstation 5 yapımlarını PC platformuna getirmeye başlayan Sony, önümüzdeki süreçte daha fazla yapımı PC platformuna getireceğini açıklamıştı. Firma şimdiye kadar The Last of Us Part 1, Marvel’s Spider-Man, Rachet & Clank, God of War ve Horizon: Zero Dawn gibi yapımlarını PC’de satışa çıkardı. İddialara göre firma, yakında PS4’ün en başarılı yapımlarından birini daha PC oyuncularıyla buluşturacak.

    Ghost of Tsushima’ın PC versiyonu yolda

    Oyun dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olan bilinen Shpeshal Nick, Seattle merkezli Sucker Puch tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima’nın 5 Mart’ta PC için duyurulacağını belirtti. Nick’e göre Playstation, salı günü yapımın PC versiyonu hakkında ilk detayları paylaşacak. 

    Eğer iddialar doğruysa Ghost of Tsushima, yıl bitmeden PC oyuncuları ile buluşacaktır. Yapımın PC versiyonunun Playstation 5 platformu için satışa çıkan Director’s Cut sürümü olması bekleniyor. Böylece PC oyuncuları, Ghost of Tsushima’nın tüm hikayesini deneyimleyebilecek. PC versiyonunun co-op oynanış sunan Rivals moduna sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 10 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ford connect kronik sorunları muayenesi olmayan araç kazaya karışırsa adaçayı kafa yapar mı yaratıcı iddia fikirleri başarıyorum yayınları video çözümleri

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