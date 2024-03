Ghost of Tsushima’nın PC versiyonu gelecek hafta duyurulabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Playstation 4 ve Playstation 5 yapımlarını PC platformuna getirmeye başlayan Sony, önümüzdeki süreçte daha fazla yapımı PC platformuna getireceğini açıklamıştı. Firma şimdiye kadar The Last of Us Part 1, Marvel’s Spider-Man, Rachet & Clank, God of War ve Horizon: Zero Dawn gibi yapımlarını PC’de satışa çıkardı. İddialara göre firma, yakında PS4’ün en başarılı yapımlarından birini daha PC oyuncularıyla buluşturacak.

Ghost of Tsushima’ın PC versiyonu yolda

Oyun dünyasında güvenilir kaynaklardan biri olan bilinen Shpeshal Nick, Seattle merkezli Sucker Puch tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima’nın 5 Mart’ta PC için duyurulacağını belirtti. Nick’e göre Playstation, salı günü yapımın PC versiyonu hakkında ilk detayları paylaşacak.

Eğer iddialar doğruysa Ghost of Tsushima, yıl bitmeden PC oyuncuları ile buluşacaktır. Yapımın PC versiyonunun Playstation 5 platformu için satışa çıkan Director’s Cut sürümü olması bekleniyor. Böylece PC oyuncuları, Ghost of Tsushima’nın tüm hikayesini deneyimleyebilecek. PC versiyonunun co-op oynanış sunan Rivals moduna sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.



