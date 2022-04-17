Ghost of Tsushima filminin senaristi belli oldu

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, Sucker Punch'ın geliştiriciliğini yaptığı Ghost of Tsushima, geçtiğimiz yıllarda çıkışını yapmış ve birçok oyuncudan olumlu yorumlar almıştı. Geçtiğimiz yıl da oyunun bir film uyarlaması duyuruldu. Şimdi de filmin senaristi belli oldu.
Ghost of Tsushima Senaristi Belli Oldu
Geçtiğimiz saatlerde açıklanan habere göre Ghost of Tsushima'nın film uyarlamasının senaryosunu Takashi Doscher üstlenecek. Kendisi daha önce Only, Still ve ESPN belgeseli A Fighting Chance'i yazıp yönetmişti.
Film şu anda geliştirme sürecinin erken aşamalarında ve ne yazık ki oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi detaylar belli değil. Filmin yönetmenliğini John Wick serisinin de yönetmenliğini yapan Chad Stahelski üstlenecek. Umuyoruz ki Japon kültürünü de yansıtan keyifli bir aksiyon filmi izleriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler