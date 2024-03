The Last of Us'ın 2. sezon kadrosu açıklandı

Tam Boyutta Gör HBO tarafından hazırlanan The Last of Us dizisi, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Aldığı olumlu yorumlarla bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlamaları arasına adını yazdıran The Last of Us dizisi, izlenme rakamlarıyla da bu başarısını taçlandırdı. House of the Dragon'ı bile geride bırakan dizi, HBO'nun son yıllarda en çok izlenen yapımı oldu.

Böylesine etkileyici bir başlangıç yapan The Last of Us, 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Merakla beklenen 2. sezonun çekimlerine başlanmasıyla birlikte yeni sezonun oyuncu kadrosu da netlik kazandı.

The Last of Us 2. Sezonun 2025'te Yayınlanması Bekleniyor

Dizinin 2. sezonunda Abby karakterine genç oyuncu Kaitlyn Dever'ın, Dina karakterine Isabela Merced'in, Jesse karakterine ise Young Mazino'nun hayat vereceği daha önce ortaya çıkmıştı. Ayrıca Catherine O'Hara'nın da 2. sezonda henüz açıklanmayan bir rolde karşımıza çıkacağı söyleniyordu. HBO'nun yaptığı açıklamayla birlikte tüm bu isimler doğrulanırken, 2. sezon kadrosunun geri kalanı da belli oldu.

Dizinin oyuncu kadrosuna dâhil olan yeni isimler; Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Ariela Barer (How To Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (The 100) ve Spencer Lord (Riverdale).oldu. Yeni sezonda Danny Ramirez "Manny" karakterine, Ariela Barer "Mel" karakterine, Tati Gabrielle "Nora"ya, Spencer Lord ise "Owen"a hayat verecek.

The Last of Us'ın 2. sezonunun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen bilgiler 2025'in ilk aylarına işaret ediyor.

