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    Anlık Bildirim

    The Last of Us'ın 2. sezon kadrosu açıklandı

    HBO, The Last of Us'ın 2. sezonunda rol alacak isimleri açıkladı. Böylece Manny ve Nora gibi oyunlardan tanıdığımız karakterleri kimlerin canlandıracağı netlik kazanmış oldu.
    The Last of Us 2. sezon oyuncuları açıklandı Tam Boyutta Gör
    HBO tarafından hazırlanan The Last of Us dizisi, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Aldığı olumlu yorumlarla bugüne kadar çekilen en iyi oyun uyarlamaları arasına adını yazdıran The Last of Us dizisi, izlenme rakamlarıyla da bu başarısını taçlandırdı. House of the Dragon'ı bile geride bırakan dizi, HBO'nun son yıllarda en çok izlenen yapımı oldu.

    Böylesine etkileyici bir başlangıç yapan The Last of Us, 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Merakla beklenen 2. sezonun çekimlerine başlanmasıyla birlikte yeni sezonun oyuncu kadrosu da netlik kazandı.

    The Last of Us 2. Sezonun 2025'te Yayınlanması Bekleniyor

    Dizinin 2. sezonunda Abby karakterine genç oyuncu Kaitlyn Dever'ın, Dina karakterine Isabela Merced'in, Jesse karakterine ise Young Mazino'nun hayat vereceği daha önce ortaya çıkmıştı. Ayrıca Catherine O'Hara'nın da 2. sezonda henüz açıklanmayan bir rolde karşımıza çıkacağı söyleniyordu. HBO'nun yaptığı açıklamayla birlikte tüm bu isimler doğrulanırken, 2. sezon kadrosunun geri kalanı da belli oldu.

    The Last of Us 2. sezon oyuncuları açıklandı
    Dizinin oyuncu kadrosuna dâhil olan yeni isimler; Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Ariela Barer (How To Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (The 100) ve Spencer Lord (Riverdale).oldu. Yeni sezonda Danny Ramirez "Manny" karakterine, Ariela Barer "Mel" karakterine, Tati Gabrielle "Nora"ya, Spencer Lord ise "Owen"a hayat verecek.

    The Last of Us'ın 2. sezonunun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen bilgiler 2025'in ilk aylarına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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