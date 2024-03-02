The Last of Us'ın 2. sezon kadrosu açıklandı

Böylesine etkileyici bir başlangıç yapan The Last of Us, 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Merakla beklenen 2. sezonun çekimlerine başlanmasıyla birlikte yeni sezonun oyuncu kadrosu da netlik kazandı.
The Last of Us 2. Sezonun 2025'te Yayınlanması Bekleniyor
Dizinin 2. sezonunda Abby karakterine genç oyuncu Kaitlyn Dever'ın, Dina karakterine Isabela Merced'in, Jesse karakterine ise Young Mazino'nun hayat vereceği daha önce ortaya çıkmıştı. Ayrıca Catherine O'Hara'nın da 2. sezonda henüz açıklanmayan bir rolde karşımıza çıkacağı söyleniyordu. HBO'nun yaptığı açıklamayla birlikte tüm bu isimler doğrulanırken, 2. sezon kadrosunun geri kalanı da belli oldu.
The Last of Us'ın 2. sezonunun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen bilgiler 2025'in ilk aylarına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.