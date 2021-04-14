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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu

    Nvidia’nın oyuncu cephesinde geniş yankı bulan madencilere özel kartlardan tanıtımın ardından ses gelmemişti. CMP 30HX’i temel alan ilk madenci kartı detaylandı.
    14 Nisan 2021, 22:00 (18 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu
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    Madenciliğe özel kartlar ilk gün yüzüne çıktığında oyuncular tarafından sevinçle karşılanmasına karşın bir türlü piyasaya sürülmemişti.

    Nvidia CMP 30HX D6 G6

    Gigabyte’ın CMP 30HX üzerinde yükselen kripto para kazımı odaklı kartı detaylandı. 2 fanlı aktif soğutucu bloğunun serinlettiği modelde herhangi bir görüntü çıkışının bulunmaması dışında oyuncu çözümlerini andırdığını söyleyebiliriz.

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    GPU hakkında detay vermeyen Gigabyte kartın detaylarında 6 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin 14 000 MHz’de görev yaptığını paylaşmış.

    192-bit bellek veri yolu üzerinden GPU ile iletişim kuracak VRAM ünitesi karta 336 GB/s’lik bant genişliği sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak"

    Diğer taraftan CMP 30HX’te 1408 CUDA çekirdekli TU116-100 GPU’sunun yer alacağı son haftalarda ortaya çıkmıştı. Son olarak 8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden sistemle iletişim kuracak kartın fiyatı paylaşılmamış.



    https://videocardz.com/newz/gigabyte-offically-launches-its-cmp-30hx-mining-card
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    Burcu Ateş 4 saat önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    carloska (...... ......) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    gigabyte ise uzak durun.. elimde iki tane gigabyte 3080 gaming oc var o kadar kalitesiz vram soğutucu pad kullanmışlarki vram e hiç oc yapmadan bile 110 dereceye çıkıyor vram sıcaklığı

    ilave olarak bahsettiğim sıcaklık değerini rig sistemde aldım yani ekran kartı kasanın içinde değil açık alanda kuruluydu ve hava baya bi soğuktu..fan hızı ve havanın durumu vram soğutmaya yetmiyor kaliteli pad olması şart..
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    badboy3304 (aydın .......) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) carloska
    Aynen katılıyorum. 2060 süper vardı, berbat Bi işçilik ve malzeme kalitesi var.
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nin yaptığı oyuncuları düşünüp madencilere özel kartlar yapmak değil (oyuncu kartına göre fiyatı daha ucuz ve çok daha fazla kazım yapan kartlar). Nvidia'nın yaptıği elinde kalan Turing mimarili oyuncu kartlarını ısıtıp madenci kartı diye yedirmeye çalışması. Yani cebine giren parayı düşünüyor sadece oyuncuları değil. Hiç bir şey değişmeyecek. Madenci adam RTX 3060 varken neden daha az kazan bu kartı alsın? Üstelik bu CMP 30HX'i kullandıkdan sonra oyuncularada satamazlar.
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    her 2sinide alıyorlar zaten boşuna çıkartıyosunuz
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    onkuba 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler bunlar çıkınca oyuncu kartlarını almayı bırakmayacaklar ki. Her türlü silip süpürmeye devam.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) onkuba
    Tabiki de. Oyuncu kartları daha iyi. Madenci kartları tekrar piyasaya satılamaz ama oyuncu kartları piyasaya "az kullanılmış" olarak satılabilir.
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