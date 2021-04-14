Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu

Madenciliğe özel kartlar ilk gün yüzüne çıktığında oyuncular tarafından sevinçle karşılanmasına karşın bir türlü piyasaya sürülmemişti.
Nvidia CMP 30HX D6 G6
Gigabyte’ın CMP 30HX üzerinde yükselen kripto para kazımı odaklı kartı detaylandı. 2 fanlı aktif soğutucu bloğunun serinlettiği modelde herhangi bir görüntü çıkışının bulunmaması dışında oyuncu çözümlerini andırdığını söyleyebiliriz.İlginizi Çekebilir İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor
GPU hakkında detay vermeyen Gigabyte kartın detaylarında 6 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin 14 000 MHz’de görev yaptığını paylaşmış.
192-bit bellek veri yolu üzerinden GPU ile iletişim kuracak VRAM ünitesi karta 336 GB/s’lik bant genişliği sağlayacak.
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Diğer taraftan CMP 30HX’te 1408 CUDA çekirdekli TU116-100 GPU’sunun yer alacağı son haftalarda ortaya çıkmıştı. Son olarak 8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden sistemle iletişim kuracak kartın fiyatı paylaşılmamış.
https://videocardz.com/newz/gigabyte-offically-launches-its-cmp-30hx-mining-card Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ilave olarak bahsettiğim sıcaklık değerini rig sistemde aldım yani ekran kartı kasanın içinde değil açık alanda kuruluydu ve hava baya bi soğuktu..fan hızı ve havanın durumu vram soğutmaya yetmiyor kaliteli pad olması şart..