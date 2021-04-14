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57 dk.

Amazon.com.tr'de gıda ürünlerinde Ramazan’a özel 20 TL indirim kodu

1 sa.

Apple Watch'un COVID-19'u teşhis edip edemeyeceği araştırılıyor

1 sa.

Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

1 sa.

Samsung'un ay sonunda tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarlar ortaya çıktı

2 sa.

Netflix bu hafta sonu limitli süreliğine, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın belgeselini yayınlayacak

2 sa.

TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor

3 sa.

Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor

3 sa.

Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

3 sa.

TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu

4 sa.

PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı

4 sa.

Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor

4 sa.

iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı

5 sa.

PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz?

10 sa.

İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı

15 sa.

Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı

15 sa.

Milli roket motoru ilk sınavı geçti

16 sa.

Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı

16 sa.

Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak

17 sa.

Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı

17 sa.

Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor

18 sa.

GÖRÜNTÜLENEN Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu

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TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı

18 sa.

RTX 3060'lı güçlü oyuncu bilgisayarı - Monster Tulpar T7 V21.5 detaylı incelemesi

18 sa.

Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek

19 sa.

Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor

19 sa.

Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor

19 sa.

Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde

20 sa.

Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'

20 sa.

Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor

20 sa.

Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet

21 sa.

Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı

21 sa.

LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu

21 sa.

Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı

22 sa.

Oyuncuları ile dikkat çeken aksiyon komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'in ilk fragmanı yayınlandı

22 sa.

Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak

23 sa.

Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı

23 sa.

Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı

23 sa.

Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası

23 sa.

Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor

23 sa.

Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı

1 gün

Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti

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