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    Gigabyte, DDR5 hız rekorunu kırdı: Saniyede 11 GB aktarım hızı!

    Görünen o ki DDR5 RAM bellekler daha birçok rekora tanıklık edecek. Son olarak Gigabyte, Z790 Aorus Tachyon anakartıyla saniyede 11 GB aktarım hızına ulaşarak DDR5 dünya hız rekorunu kırdı.
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    Gigabyte, DDR5 hız rekorunu kırdı: Saniyede 11 GB aktarım hızı! Tam Boyutta Gör
    DDR5 RAM standardının giderek yaygınlaşmasıyla hız aşırtma alanında arka arkaya rekorlar gelmeye başladı. Son olarak ise yeni DDR5 hız rekoru Gigabyte’ın eline geçmiş durumda. Gigabyte'ın şirket içi hız aşırtma uzmanı HiCookie, DDR5 dünya rekorunu kırmayı başardı.

    Gigabyte, DDR5 hız rekorunu kırdı

    Gigabyte’ın elde ettiği dünya rekoru henüz piyasaya çıkmamış 16GB Aorus DDR5-8333 RGB modüllerini çift DIMM Gigabyte Z790 Aorus Tachyon'da bir araya getiriyor. Gigabyte’ın bu anakartı bellek ve CPU hız aşırtma için özel olarak tasarlanmışken HiCookie, kurmuş olduğu test sisteminde DDR5 bellekleri 11.136 MHz (5567.5 efektif) seviyesine aşırtmayı başardı. Elbette bu tür hız aşırmalarda sıklıkla gördüğümüz LN2 soğutmasının burada da kullanıldığını söylemememiz eğerek yok.

    Gigabyte, DDR5 hız rekorunu kırdı: Saniyede 11 GB aktarım hızı! Tam Boyutta Gör
    Gigabyte’ın elde ettiği dünya rekorunun eski sahibi ise Asus ROG Maximus Z790 Apex anakart üzerinde G.Skill DDR5-8000 RAM modülüydü. Bu bellek DDR5-10000 hız seviyesine yükseltilerek rekorun sahibi olmuştu.

    Öte yandan rekorların sadece kırılmak için olduğunu da belirtmek lazım. Zira bu rekorlar yakında gülünç bir konuma düşebilir. Zira Adata, yaklaşmakta olan XPG DDR5 bellekleriyle 12600 MHz değerlerine ulaşılabileceğini iddia ediyor. Ek olarak tüketici segmentinde 8000/9000 Mbps’ye kadar aktarım hızlarınsa sahip DDR5 bellekleri de bulmak mümkün ancak fiyatları itibariyle bunlar üst sınıfı hedefliyor. Yeni nesil bilgisayar donanımlarının yaygınlaşması ve Intel’in de DDR5 bellekleri zorunlu kılmaya başlamasıyla bu belleklerin fiyatlarında daha faza düşüş görmeye başlayacağız.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90084/gigabyte-breaks-ddr5-world-record-with-an-overlock-speed-of-11136/index.html https://www.gigabyte.com/Press/News/2061
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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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