Gigabyte, DDR5 hız rekorunu kırdı: Saniyede 11 GB aktarım hızı!

Gigabyte, DDR5 hız rekorunu kırdı
Gigabyte’ın elde ettiği dünya rekoru henüz piyasaya çıkmamış 16GB Aorus DDR5-8333 RGB modüllerini çift DIMM Gigabyte Z790 Aorus Tachyon'da bir araya getiriyor. Gigabyte’ın bu anakartı bellek ve CPU hız aşırtma için özel olarak tasarlanmışken HiCookie, kurmuş olduğu test sisteminde DDR5 bellekleri 11.136 MHz (5567.5 efektif) seviyesine aşırtmayı başardı. Elbette bu tür hız aşırmalarda sıklıkla gördüğümüz LN2 soğutmasının burada da kullanıldığını söylemememiz eğerek yok.
Öte yandan rekorların sadece kırılmak için olduğunu da belirtmek lazım. Zira bu rekorlar yakında gülünç bir konuma düşebilir. Zira Adata, yaklaşmakta olan XPG DDR5 bellekleriyle 12600 MHz değerlerine ulaşılabileceğini iddia ediyor. Ek olarak tüketici segmentinde 8000/9000 Mbps’ye kadar aktarım hızlarınsa sahip DDR5 bellekleri de bulmak mümkün ancak fiyatları itibariyle bunlar üst sınıfı hedefliyor. Yeni nesil bilgisayar donanımlarının yaygınlaşması ve Intel’in de DDR5 bellekleri zorunlu kılmaya başlamasıyla bu belleklerin fiyatlarında daha faza düşüş görmeye başlayacağız.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/90084/gigabyte-breaks-ddr5-world-record-with-an-overlock-speed-of-11136/index.html https://www.gigabyte.com/Press/News/2061 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....