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    Micron, sıra dışı 24GB ve 48GB DDR5 bellek modüllerini tanıttı

    DRAM sektörünün önemli isimlerinden olan Micron, AMD Ryzen 7000 ve Intel 13. Nesi işlemciler için tasarlanmış olan 24 GB ve 48 GB DDR5 bellek modüllerini duyurdu.
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    Micron, 24GB ve 48GB DDR5 bellek modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    DRAM ve flash bellek endüstrisinin önemli firmalarından birisi olan Micron, yeni bellek modüllerini tanıttı. Micron’un duyurduğu, 24 GB ve 48 GB kapasiteye sahip yeni DDR5 bellek modülleri yeni nesil bilgisayar donanımları için tasarlanmış durumda.

    Micron’un, 24 GB ve 48 GB DDR5 bellek modülleri hızlı kurulum için hem AMD EXPO hem de Intel XMP 3.0 profilleriyle uyumlu yapıda. Aynı zamanda bu bellek modülleri AMD'nin Ryzen 7000 serisi ile Intel'in 12. ve 13. Nesil işlemcilerinin bulunduğu masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış.

    24 GB ve 48 GB DDR5 bellekler yaygınlaşıyor

    Micron'un yeni DDR5 bellek modülleri, 5200 MT/sn ve 5600 MT/sn veri aktarım hızlarının yanı sıra 1,1V'de CL46 gecikme süresine sahip. DDR5-5600 DIMM'ler geleneksel olarak 8GB, 16GB ve 32GB versiyonlar ile gelir ancak bu ilginç 24GB ve 48GB kapasiteler hayatımıza yeni yeni girmeye başlıyor.

    Micron’un yeni DDR5 bellekleri muhtemelen 24Gb bellek yongalarına dayanıyor. Tipik olarak, 24 GB ve 48 GB kapasiteler, sistemlerin bellek kapasitesi ile çekirdek sayısını hassas bir şekilde dengelemesine izin verdiği ve sonuçta daha düşük maliyetler anlamına geldiği için yeni nesil sunucu platformları için ideal olarak kabul ediliyor. Öte yandan birkaç ay önce SK Hynix’in de sıra dışı 48 GB ve 96 GB modüllerini sizlere sunmuştuk ancak onlar doğrudan server sistemleri için tasarlanmıştı. Bu sıra dışı kapasitelerin neden gerekli olduğunu hemen alttaki ilgili haberden öğrenebilirsiniz.

    Bu arada, öncelikle meraklılar düşünülerek tasarlanmış AMD EXPO ve Intel XMP 3.0 profil desteği, bu modüllerin gerçekten de masaüstü bilgisayarları hedeflediğini gösteriyor. Ne yazık ki Micron, DDR5-5200 ve DDR5-5600 modülleri için önerilen fiyatları açıklamadı. PC'lere olan talebin 2023'ün ilk çeyreğinde düşük olacağı söyleniyor.DDR5 SDRAM fiyatlarının 2023'ün ilk  çeyreğinde %18-23 oranında düşeceğini göz önünde bulundurarak, yeni bellek modüllerinin yüksek kapasitelerine ve artan performanslarına rağmen nispeten ucuz olmasını bekliyoruz.

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