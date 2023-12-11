Masaüstünüzdeki yeni robot: Rux

Rux Robot geliyor
Rux Robot masaüstü kategorisinde en akıllı robot diyebiliriz. ChatGPT entegrasyonu ile sürekli diyalog üretebilen Rux Robot, el hareketlerini tanıyabiliyor ve yapay zekâ oyunları oynayabiliyor. Yerden kaldırıldığında ve dokunulduğunda farklı tepkiler verebiliyor.
Android ve Linux sistemlerini barındıran robot, Python programlamasına da uygun. Sınırsız özelleştirme sunabilirken otomatik olarak plakasında kendisini şarj edebiliyor. Kullanıcılar robot için uygulama geliştirebilirken kablosuz güncellemeleri de alabiliyor. Robot sürekli olarak kendisine kişilik geliştirebiliyor.
2.1 inçlik etkileşim ekranı olan robotta 4 adet Cortex-A55 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 32GB ROM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 2650mAh batarya, kablosuz şarj gibi özellikler mevcut. 298$ bağış isteyen robot Ocak ayında dağıtıma başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.