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    Masaüstünüzdeki yeni robot: Rux

    Rux Robot barındırdığı ChatGPT desteği sayesinde kullanıcı ile sürekli diyaloğa girebiliyor ve kendisine kişilik geliştirebiliyor. Uygulama geliştirme ekosistemi de mevcut.
    Rux Robot Tam Boyutta Gör
    Son dönemde küçük boyutlara sahip robot ürünleri popüler olmaya başladı. Üst seviye etkileşim sunan minik robotlar ChatGPT gibi üretken yapay zekâ teknolojilerinin de desteğiyle daha akıllı hale geldi.

    Rux Robot geliyor

    Rux Robot masaüstü kategorisinde en akıllı robot diyebiliriz. ChatGPT entegrasyonu ile sürekli diyalog üretebilen Rux Robot, el hareketlerini tanıyabiliyor ve yapay zekâ oyunları oynayabiliyor. Yerden kaldırıldığında ve dokunulduğunda farklı tepkiler verebiliyor.

    Android ve Linux sistemlerini barındıran robot, Python programlamasına da uygun. Sınırsız özelleştirme sunabilirken otomatik olarak plakasında kendisini şarj edebiliyor. Kullanıcılar robot için uygulama geliştirebilirken kablosuz güncellemeleri de alabiliyor. Robot sürekli olarak kendisine kişilik geliştirebiliyor.

    2.1 inçlik etkileşim ekranı olan robotta 4 adet Cortex-A55 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 32GB ROM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 2650mAh batarya, kablosuz şarj gibi özellikler mevcut. 298$ bağış isteyen robot Ocak ayında dağıtıma başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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