Masaüstünüzdeki yeni robot: Rux

Tam Boyutta Gör Son dönemde küçük boyutlara sahip robot ürünleri popüler olmaya başladı. Üst seviye etkileşim sunan minik robotlar ChatGPT gibi üretken yapay zekâ teknolojilerinin de desteğiyle daha akıllı hale geldi.

Rux Robot geliyor

Rux Robot masaüstü kategorisinde en akıllı robot diyebiliriz. ChatGPT entegrasyonu ile sürekli diyalog üretebilen Rux Robot, el hareketlerini tanıyabiliyor ve yapay zekâ oyunları oynayabiliyor. Yerden kaldırıldığında ve dokunulduğunda farklı tepkiler verebiliyor.

"Yapay zekayı kullananlar, kullanmayanların yerini alacak" 1 gün önce eklendi

Android ve Linux sistemlerini barındıran robot, Python programlamasına da uygun. Sınırsız özelleştirme sunabilirken otomatik olarak plakasında kendisini şarj edebiliyor. Kullanıcılar robot için uygulama geliştirebilirken kablosuz güncellemeleri de alabiliyor. Robot sürekli olarak kendisine kişilik geliştirebiliyor.

2.1 inçlik etkileşim ekranı olan robotta 4 adet Cortex-A55 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 32GB ROM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, 2650mAh batarya, kablosuz şarj gibi özellikler mevcut. 298$ bağış isteyen robot Ocak ayında dağıtıma başlayacak.

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Rux Robot bağış desteği arıyor