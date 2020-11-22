Giriş seviye Samsung Galaxy A02, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak

Samsung giriş seviye yeni bir telefonu piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Samsung Galaxy A02 adlı akıllı telefon Latin Amerika'nın pil kapasitesini ortaya koyan CPQD sertifikası aldı.

Sertifikaya göre, SM-A025M / DS model numaralı Samsung Galaxy A02 akıllı telefon, 5.000 mAh bataryayla gelecek. Batarya, HQ-50S model numarasına ve 4.800 mAh nominal kapasiteye sahip. Galaxy A01'in yerini alacak olan Samsung Galaxy 02'nin bataryası, önceki nesile göre 2.000 mAh'lık artış sağlıyor.

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Bazı pazarlara Galaxy M02 olarak sürülebilir

Galaxy A02 akıllı telefonun belirli pazarlarda Samsung Galaxy M02 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yakın zamanda Geekbench'te görüntülendi. Galaxy M02 diğer adıyla Galaxy A02, 3GB RAM'e sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden güç alacak.

Geekbench'te daha fazla ayrıntıya yer verilmezken söylentilere göre Galaxy A02, 5.7 inç büyüklüğünde HD + ekrana sahip olacak. Telefonda, 13 MP birincil lens ve 2MP derinlik sensörünün olduğu arka kamera kurulumu ve 8MP selfie kamerası yer alacak.

Telefonun, yıl bitmeden tanıtılması ve 2021'in ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a02_m02_battery_size-news-46390.php

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