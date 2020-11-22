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    Giriş seviye Samsung Galaxy A02, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak

    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni giriş seviye telefonu Galaxy A02, yeni bir sertifika aldı. Sertifikaya göre Samsung Galaxy A02, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung giriş seviye yeni bir telefonu piyasaya sürmek için hazırlık yapıyor. Samsung Galaxy A02 adlı akıllı telefon Latin Amerika'nın pil kapasitesini ortaya koyan CPQD sertifikası aldı.

    Sertifikaya göre, SM-A025M / DS model numaralı Samsung Galaxy A02 akıllı telefon, 5.000 mAh bataryayla gelecek. Batarya, HQ-50S model numarasına ve 4.800 mAh nominal kapasiteye sahip. Galaxy A01'in yerini alacak olan Samsung Galaxy 02'nin bataryası, önceki nesile göre 2.000 mAh'lık artış sağlıyor.

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    Bazı pazarlara Galaxy M02 olarak sürülebilir

    Galaxy A02 akıllı telefonun belirli pazarlarda Samsung Galaxy M02 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yakın zamanda Geekbench'te görüntülendi. Galaxy M02 diğer adıyla Galaxy A02, 3GB RAM'e sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden güç alacak.

    Geekbench'te daha fazla ayrıntıya yer verilmezken söylentilere göre Galaxy A02, 5.7 inç büyüklüğünde HD + ekrana sahip olacak. Telefonda, 13 MP birincil lens ve 2MP derinlik sensörünün olduğu arka kamera kurulumu ve 8MP selfie kamerası yer alacak.

    Telefonun, yıl bitmeden tanıtılması ve 2021'in ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a02_m02_battery_size-news-46390.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel
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