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    Poco M3'e ait render görüntü, farklı arka tasarımı ortaya koyuyor

    Yaklaşmakta olan Poco M3'ün, ortaya çıkan render görüntü ile tasarımına ait detayları ortaya çıktı. Telefon farklı bir arka tasarıma sahip olacak. Poco M3, 24 Kasım'da tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Poco M3'e ait render görüntü, farklı arka tasarımı ortaya koyuyor
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    24 Kasım'da tanıtımı yapılacak olan Poco M3 telefonunun render görüntüleri ortaya çıktı. Telefonun, tanıtım tarihinden başka resmi olan başka bir şey yok ancak son zamanlarda sızdırılan özellikler yeni Poco telefonu hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor. Son olarak ise 91mobiles tarafından ortaya konulan görsel, yaklaşmakta olan telefonun tasarımını ortaya koyuyor.

    Poco M3'e ait render görüntü, farklı arka tasarımı ortaya koyuyor
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    Poco M3, damla çentik tasarımlı bir ekrana sahip olacak. Parmak izi okuyucu, güç tuşuna entegre şekilde ses ayar tuşunun altında yer alacak.

    Telefonun arka tasarımına bakıldığında ise üstte geniş dikdörtgen bir alan bulunuyor. Bu dikdörtgen alan içerisinde üçlü kamera kurulumu, led flaş ve Poco logosu yer alıyor. Bu tasarım, piyasaya sürülen OnePlus 8T Cyberpunk Edition'ın arka tasarımına benziyor.

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    Görüntü ayrıca telefonun siyah, sarı ve mavi renk seçenekleriyle geleceğini de ortaya koyuyor.

    Ayrıca Bkz. "Realme 7 5G Avrupa'da piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Poco M3 beklenilen özellikler

    Poco M3, 6.53 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip olacak.

    Telefonun, sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 610 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden güç alması bekleniyor. Poco M3, piyasaya sürüldüğünde Android 10 tabanlı MIUI 11'i çalıştıracak.

    Poco M3, 48MP birincil lens, 8MP ultra geniş açılı lens ve 5MP makro sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta ise 8 MP kamera bulunacak.

    Telefonda, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu bulunacak. Poco M3, 18W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile gelecek.



    https://www.xda-developers.com/poco-m3-leaked-render-dual-tone-finish-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
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