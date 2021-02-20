Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

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Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yeni düzenlemeyle online şirket kurmak daha da kolay hale geldi. Bu düzenleme özellikle de girişimcilerin ilgisini çekecek.

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Yapılan düzenlemeye göre şirketin kuruluş aşamasında gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına gerekli fiziksel imzalar, elektronik ortamda temin edilecek. Bu kişilerin zaten ticaret sicili tescil işlemleri için imza atıyordu. Şirketin kuruluşu için bir imza daha gerekiyordu. Ticaret siciline tescil sırasındaki imzalar Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilecek. Böylelikle imza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacak.

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Şirket kuruluş sözleşmesi için gereken imzaların kamu kurum ve kuruluşu veritabanındaki imzalardan temini için entegrasyon çalışmalarına başlandı. Yazılımsal değişikliklerin tamamlanmasıyla bu yenilik hayata geçecek.

Çalışmalara tamamlanana kadar fiziki imza beyannamesi verilecek. Fiziki imza beyannamesini ticaret sicili müdürlüklerinden ve noterlerden verebilirsiniz. Ancak limited şirket kuracaksanız ticaret sicili müdürlüklerinden beyanname verebilirsiniz. Eğer daha önce aynı işletme veya şirketin sicil dosyası için imza veya imza beyannamesi vermişseniz yeniden beyanname vermenize gerek yok.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/girisimciler-bilgisayar-basinda-sirket-kurabilecek/2151141

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