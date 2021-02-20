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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

    Ticaret Bakanlığı, şirket kuruluş sözleşmelerinin, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına olanak sağlayan düzenleme yaptı.
    20 Şubat 2021, 15:00 (52 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek
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    Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yeni düzenlemeyle online şirket kurmak daha da kolay hale geldi. Bu düzenleme özellikle de girişimcilerin ilgisini çekecek.

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    Yapılan düzenlemeye göre şirketin kuruluş aşamasında gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına gerekli fiziksel imzalar, elektronik ortamda temin edilecek. Bu kişilerin zaten ticaret sicili tescil işlemleri için imza atıyordu. Şirketin kuruluşu için bir imza daha gerekiyordu. Ticaret siciline tescil sırasındaki imzalar Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilecek. Böylelikle imza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacak.

    Ayrıca Bkz. "GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor?"

    Şirket kuruluş sözleşmesi için gereken imzaların kamu kurum ve kuruluşu veritabanındaki imzalardan temini için entegrasyon çalışmalarına başlandı. Yazılımsal değişikliklerin tamamlanmasıyla bu yenilik hayata geçecek.

    Çalışmalara tamamlanana kadar fiziki imza beyannamesi verilecek. Fiziki imza beyannamesini ticaret sicili müdürlüklerinden ve noterlerden verebilirsiniz. Ancak limited şirket kuracaksanız ticaret sicili müdürlüklerinden beyanname verebilirsiniz. Eğer daha önce aynı işletme veya şirketin sicil dosyası için imza veya imza beyannamesi vermişseniz yeniden beyanname vermenize gerek yok.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/girisimciler-bilgisayar-basinda-sirket-kurabilecek/2151141 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 48 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Firma kurmak, gelir beyan etmek 5 dakika :) Devletin pençesine düşmek bir ömür :)
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