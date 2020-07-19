GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl GitHub, tüm açık kaynak yazılımlarını arşivleme programının bir parçası olarak bir kutup kasasında saklamayı planladığını açıkladı. Koronavirüs pandemisi yüzünden bir süre gecikmeli olsa da GitHub, kodların arşivleme işleminin tamamlandığını paylaştığı bir blog gönderisiyle duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak"

İlginizi Çekebilir

Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık

GitHub blog gönderisinde, “Misyonumuz, kodunuzu bin yıl sürecek bir arşivde saklayarak gelecek nesiller için açık kaynaklı yazılımları korumaktır.” ifadelerine yer verildi.

Blog gönderisine göre, 2 Şubat 2020'de GitHub'daki tüm aktif halka açık depoların bir anlık görüntüsü alındı ve 21 TB'lık depo verisi elde edildi.

Tam Boyutta Gör

GitHub, operasyonun Piql adlı aktif bir veri havuzunun tüm içeriğini kopyalayan ve bu verileri 186 makaralı sertleştirilmiş mikrofilme yazdığı uzun vadeli bir veri depolama şirketi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğini söyledi. Piql sözcüsüne göre teknoloji tamamen kendine yeten bir ortamdır ve üzerinde depolanan dosyalar, mevcut teknolojilere bakılmaksızın gelecekte kurtarılabilir olacaktır.

Tam Boyutta Gör

Arşiv programı aslında GitHub'ın barındırdığı açık kaynaklı yazılım kodunu korumaya çalışmak için başlattığı çeşitli girişimlerden sadece birisi. Şirket, bu projeye ek olarak, çeşitli sayısallaştırılmış içerik koleksiyonlarına halka ücretsiz erişim sağlayan İnternet Arşivi adlı bir sivil toplum kuruluşuyla da çalışıyor.

GitHub, İnternet Arşivinin bu yıl Nisan ayında halka açık yazılım veri havuzlarındaki içeriği arşivlemeye başladığını ve ham verileri Web ARChive dosyaları olarak arşivlemek için Wayback Machine'i kullandığını söyledi. GitHub, bugüne kadar 55 terabayttan fazla kod arşivlediğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.