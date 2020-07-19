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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı

    Microsoft'a ait GitHub nihayet sitedeki tüm etkin ortak depoların anlık görüntüsünü Norveç'teki bir kasaya taşıdı. Veriler 1000 yıl boyunca korunabilecek.
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    Diğer Yazılım
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı
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    Geçtiğimiz yıl GitHub, tüm açık kaynak yazılımlarını arşivleme programının bir parçası olarak bir kutup kasasında saklamayı planladığını açıkladı. Koronavirüs pandemisi yüzünden bir süre gecikmeli olsa da GitHub, kodların arşivleme işleminin tamamlandığını paylaştığı bir blog gönderisiyle duyurdu.

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    GitHub blog gönderisinde, “Misyonumuz, kodunuzu bin yıl sürecek bir arşivde saklayarak gelecek nesiller için açık kaynaklı yazılımları korumaktır.” ifadelerine yer verildi.

    Blog gönderisine göre, 2 Şubat 2020'de GitHub'daki tüm aktif halka açık depoların bir anlık görüntüsü alındı ve 21 TB'lık depo verisi elde edildi.

    GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı
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    GitHub, operasyonun Piql adlı aktif bir veri havuzunun tüm içeriğini kopyalayan ve bu verileri 186 makaralı sertleştirilmiş mikrofilme yazdığı uzun vadeli bir veri depolama şirketi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğini söyledi. Piql sözcüsüne göre teknoloji tamamen kendine yeten bir ortamdır ve üzerinde depolanan dosyalar, mevcut teknolojilere bakılmaksızın gelecekte kurtarılabilir olacaktır.

    GitHub, açık kaynak kodlarını Kuzey Kutbu'na depolamayı tamamladı
    Tam Boyutta Gör

    Arşiv programı aslında GitHub'ın barındırdığı açık kaynaklı yazılım kodunu korumaya çalışmak için başlattığı çeşitli girişimlerden sadece birisi. Şirket, bu projeye ek olarak, çeşitli sayısallaştırılmış içerik koleksiyonlarına halka ücretsiz erişim sağlayan İnternet Arşivi adlı bir sivil toplum kuruluşuyla da çalışıyor.

    GitHub, İnternet Arşivinin bu yıl Nisan ayında halka açık yazılım veri havuzlarındaki içeriği arşivlemeye başladığını ve ham verileri Web ARChive dosyaları olarak arşivlemek için Wayback Machine'i kullandığını söyledi. GitHub, bugüne kadar 55 terabayttan fazla kod arşivlediğini belirtti.



    Kaynakça https://www.engadget.com/github-arctic-vault-success-020240808.html https://github.blog/2020-07-16-github-archive-program-the-journey-of-the-worlds-open-source-code-to-the-arctic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre1393 (Emre K......) 4 dk.
    kod diyor zaten, derlenmiş binary'ler dahil değildir muhtemelen.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 dk.
    Şaşıranlar var yahu kod ile medya aynı şeymi herşey 010101 kodlardan oluşuyor 55 tb az değil.
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    AnadoluEfes 13 dk.
    Cihaz mı ısındı ordan bir cam aç tamamdır
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    Feyzuli 54 dk.
    Asıl soru sıkıştırma yöntemleri ne?
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    V4LKyR 1 sa.
    55 TB mi... sadece benim uğraştığım kerneller falan 2 GB tutuyor...
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    dugers (syt dgr) 1 sa.
    Koskoca GitHub arşivi sadece 55 tb mı !?!!?
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    .V. 1 sa. dugers
    Koddan bahsediyoruz, medya gibi yer tutmuyor. 55tb kod muazzam derecede büyük.
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