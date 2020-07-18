Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak

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Google, "mucize" sağlık tedavileri gibi zararlı içeriğe sahip reklamları zaten engelliyor. Şirket, yayıncıların komplo teorilerini teşvik eden reklamlar yayınlamasını da yasaklayacağını bildirdi. Ayrıca, bir web sitesi bu politikaları ihlal eden belirli bir miktarda materyal yayınlarsa Google tüm sitenin reklam platformunu kullanmasını yasaklayacak.

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Uygulama önümüzdeki ay başlayacak

Google, aşı karşıtı kampanyalar da dahil olmak üzere kanıtlanmamış sağlık tedavileri veya hastalık önleme hakkında tehlikeli iddialarda bulunan içerik reklamlarını zaten yasakladı. CNBC'ye göre bu politikayı, reklamları bilimsel fikir birliğine aykırı yapan içeriklere karşı yasaklamak için genişletiyor.

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Google öncelikli yasaklanacak reklamların, potansiyel aşıların, popülasyonu genetik olarak değiştireceğine dair iddialar, Covid-19'un Çin'deki bir laboratuarda yaratılan bir biyo silah olduğu veya Bill Gates'in virüsü yarattığı iddiası gibi teoriler olacağını açıkladı.

Google, değişikliği 18 Ağustos’ta uygulamaya başlayacak.

https://www.theverge.com/2020/7/17/21328526/google-coronavirus-conspiracy-page-ad-ban-new-rule

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