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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak

    Google, önümüzdeki aydan itibaren Covid-19 hakkında komplo teorilerini destekleyen web sitelerinden daha fazla reklamı engelleyeceğini söyledi.
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak
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    Google, "mucize" sağlık tedavileri gibi zararlı içeriğe sahip reklamları zaten engelliyor. Şirket, yayıncıların komplo teorilerini teşvik eden reklamlar yayınlamasını da yasaklayacağını bildirdi. Ayrıca, bir web sitesi bu politikaları ihlal eden belirli bir miktarda materyal yayınlarsa Google tüm sitenin reklam platformunu kullanmasını yasaklayacak.

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    Uygulama önümüzdeki ay başlayacak

    Google, aşı karşıtı kampanyalar da dahil olmak üzere kanıtlanmamış sağlık tedavileri veya hastalık önleme hakkında tehlikeli iddialarda bulunan içerik reklamlarını zaten yasakladı. CNBC'ye göre bu politikayı, reklamları bilimsel fikir birliğine aykırı yapan içeriklere karşı yasaklamak için genişletiyor.

    Ayrıca Bkz. "Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir"

    Google öncelikli yasaklanacak reklamların, potansiyel aşıların, popülasyonu genetik olarak değiştireceğine dair iddialar, Covid-19'un Çin'deki bir laboratuarda yaratılan bir biyo silah olduğu veya Bill Gates'in virüsü yarattığı iddiası gibi teoriler olacağını açıkladı.

    Google, değişikliği 18 Ağustos’ta uygulamaya başlayacak.



    https://www.theverge.com/2020/7/17/21328526/google-coronavirus-conspiracy-page-ad-ban-new-rule Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 56 dk.
    Bunların özgürlük anlayışı da ancak bu kadar olur işte, kendileri ile aynı fikirde olduğun sürece her türlü pisliğe bile izin verirler ama karşıt bir fikir öne sürünce engellemek için ellerinden geleni yaparlar...

    Ufak bir not düşeyim; bana da öne sürdükleri düşünceler komik geliyor ama sonuçta onlar da buna inanmak istiyor, benim gözümde lgbt den daha öncelikli bunlar
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    Rachsuchtig 16 dk. addidas_85
    Bazi konullarda onlar buna inanmak istiyor diye düsünebilirsin. Ama hastalik konusunda bunlara inanlar herkesi etkiliyor. Adam virüs yok diye maske takmiyor önlem almiyor sonra hastalik kapip herkese yayior
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    Akordiyon 1 sa.
    Bizde google kullanmaya devam ediyoruz işte
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