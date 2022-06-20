Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor: Satışlar durdurulacak!

    eBay'in 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor'u ülkemizdeki rekabet koşulları nedeniyle kapatacağını açıkladı. GittiGidiyor ne zaman kapatılacak? GittiGidiyor neden kapatılıyor?
    38

    GittiGidiyor kapanıyor mu? GittiGidiyor ne zaman kapatılacak?
    Tam Boyutta Gör

    2001 yılında kurulan ve 2011 yılında eBay çatısı altına giren yerli e-ticaret sitesi GittiGidiyor kapatılıyor. Ticari gerekçelerle alınan bu karar için tarih açıklandı.

    GittiGidiyor ne zaman kapatılacak?

    eBay’den yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren GittiGidiyor’da yeni ürün listelemesi yapılmayacak ve 18 Temmuz’da tüm satışlar durdurulacak. Alıcılar ve satıcılar, 5 Eylül 2022’ye kadar ‘Hesabım’ sayfasına erişebilecek. Müşteri hizmetleri, 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılara destek verecek.

    eBay’in küresel yatırımcılarına yaptığı duyuruda ise GittiGidiyor’un, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunduğu belirtildi. Kapatılma kararının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor.

    GittiGidiyor neden kapatılıyor?

    GittiGidiyor’un web sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    "GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.

    Ve bugün veda zamanı...

    eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

    Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.

    18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.

    Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    @CAN@ +53 Fx_57,5 +35 ENTÜRKTEYNMENT +32 venomboy_85 +30 Yirikalische +29 yhyilkrgll +25 mert1907 +25 MustafaC5 +23 Clusive +22 Adaletli Türk +18
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    49 Kişi Okuyor (9 Üye, 40 Misafir) 14 Masaüstü 35 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5432 kez okundu.
    86 kişi, toplam 91 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    eBay, gittigidiyor ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili109,1b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız