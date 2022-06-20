eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor: Satışlar durdurulacak!

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2001 yılında kurulan ve 2011 yılında eBay çatısı altına giren yerli e-ticaret sitesi GittiGidiyor kapatılıyor. Ticari gerekçelerle alınan bu karar için tarih açıklandı.

GittiGidiyor ne zaman kapatılacak?

eBay’den yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren GittiGidiyor’da yeni ürün listelemesi yapılmayacak ve 18 Temmuz’da tüm satışlar durdurulacak. Alıcılar ve satıcılar, 5 Eylül 2022’ye kadar ‘Hesabım’ sayfasına erişebilecek. Müşteri hizmetleri, 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılara destek verecek.

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eBay’in küresel yatırımcılarına yaptığı duyuruda ise GittiGidiyor’un, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunduğu belirtildi. Kapatılma kararının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor.

GittiGidiyor neden kapatılıyor?

GittiGidiyor’un web sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.



Ve bugün veda zamanı...



eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.



Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.



18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.



Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."

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