Telegram ücretli abonelik sistemini duyurdu

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Özellikle WhatsApp sözleşme tartışmaları döneminde büyük bir kitle kazanan ve pandemi döneminde de istikrarını koruyan Telegram bugün en büyük sohbet uygulamalarından birisi haline geldi. Haliyle bir şekilde gelir modeli de kurmak gerekli oldu.

Telegram Premium geliyor

2021 başlarında 500 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipken 2022 yılında bunu 700 milyon yapan Telegram bir süredir ücretli bir üyelik sistemi üzerinde çalışıyordu. Reklamlarla kullanıcıları boğmak istemeyen platform böyle bir yolu tercih etmişti.

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Telegram Premium adıyla tanıtılan yeni üyelik sistemi kullanıcılara bazı avantajlar sağlıyor. 2GB yerine 4GB boyutunda dosya gönderimi, daha hızlı dosya indirme, 1000 kanala kadar takip, 200’e kadar sohbet için her bir sohbete 20 klasör oluşturabilme, 10 sohbeti sabitleyebilme ve 4 adet hesap ekleyebilme, animasyonlu profil videoları, yeni ana ekran simgesi, sohbet rozetleri, animasyonlu etiketler ve emojiler bunlar arasında.

Telegram aslında kullanıcılar tarafından bir süredir talep edilen özellikleri ücretli abonelik sistemi adı altında sunacak. Böylece daha fazlasını isteyenler belirli bir ücret ödeyerek buna sahip olabilecek. Telegram Premium aboneliğinin 5$-6$ arasında olması bekleniyor.

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