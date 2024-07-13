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    Gladiator 2 fragmanı tepkilerle gündemde

    Heyecanla beklenen Gladiator 2'nin bu hafta yayınlanan fragmanı, şarkı tercihi sebebiyle eleştirilerin odağında. Ancak bu tepkiler fragmanın çok geniş bir kitleye ulaşmasına da yardımcı oldu.
    Gladiator 2 fragmanı tepki çekti Tam Boyutta Gör
    300 milyonu aşkın bir bütçe ayırdığı Gladiator 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount Pictures, bu hafta filmden ilk fragmanı yayınladı. Tahmin edildiği gibi fragman sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak bu ilgi kısa süre içinde yerini tepkilere bıraktı. Bunun sebebi ise fragmanda tercih edilen şarkıydı. Gladiator 2 gibi bir dönem filminde bir rap şarkısının kullanılmış olması izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmadı.

    Öyle ki fragmanın YouTube'daki dislike sayısı, yani bunu beğenmedim butonuna tıklayanların sayısı videoyu beğenenlerin sayısını geçti. Sosyal medyada da fragman daha çok tepkiler ve kinayelerle gündeme geldi.

    Öte yandan tüm bu eleştiriler yüzünden Gladiator 2'nin sosyal medyada gündeme taşınması fragmanın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Öyle ki Gladiator 2 fragmanı Top Gun: Maverick'i geride bırakarak Paramount Pictures'ın bugüne kadar en çok izlenen fragmanı oldu.

    Gladiator 2, 15 Kasım'da Vizyona Girecek

    Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

    Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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