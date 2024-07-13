Gladiator 2 fragmanı tepkilerle gündemde

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 300 milyonu aşkın bir bütçe ayırdığı Gladiator 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount Pictures, bu hafta filmden ilk fragmanı yayınladı. Tahmin edildiği gibi fragman sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak bu ilgi kısa süre içinde yerini tepkilere bıraktı. Bunun sebebi ise fragmanda tercih edilen şarkıydı. Gladiator 2 gibi bir dönem filminde bir rap şarkısının kullanılmış olması izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmadı.

Öyle ki fragmanın YouTube'daki dislike sayısı, yani bunu beğenmedim butonuna tıklayanların sayısı videoyu beğenenlerin sayısını geçti. Sosyal medyada da fragman daha çok tepkiler ve kinayelerle gündeme geldi.

Öte yandan tüm bu eleştiriler yüzünden Gladiator 2'nin sosyal medyada gündeme taşınması fragmanın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Öyle ki Gladiator 2 fragmanı Top Gun: Maverick'i geride bırakarak Paramount Pictures'ın bugüne kadar en çok izlenen fragmanı oldu.

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Gladiator 2, 15 Kasım'da Vizyona Girecek

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor. Bunun ötesinde ise tamamen yeni bir oyuncu kadrosu ve karakter grubuyla karşı karşıyayız.

Filmde Lucius'a son dönemin yükselen yıldızı Paul Mescal (Normal People, Aftersun) hayat verirken, ona Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen ve Peter Mensah gibi ismler eşlik ediyor.

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