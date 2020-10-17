Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi

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Glioblastoma multiforme adı verilen beyin tümörleri bütün beyin tümörleri içerisinde en sık rastalanan birincil malign tümör olmakla birlikte oldukça düşük sağkalım oranına sahip olma özelliğinde.

Microfluidic Assay for quantification of Cell Invasion ( MaqCI ) olarak adlandırılan ve John Hopkins University kurumu araştırmacıları tarafından meme kanseri için geçen yıl geliştirilen sisteme dayanan yeni yöntem bir çeşit karınca yuvasını andırıyor.

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Karınca yuvası

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Geliştirilen yeni cihaz aynı bir karınca yuvası gibi ince Y biçiminde birçok kanaldan oluşuyor. Hücreler cihazın kanallarına ekildiğinde bazı hücre gruplarının diğer hücrelere göre çok daha hızlı bir biçimde hareket ettiğini gözlemleyen araştırma ekibi hangi hücre gruplarının metastaz yapmaya daha yatkın olduğu çıkarımında bulundu.

Araştırma ekibi 28 farklı hastadan aldıkları beyin kanseri hücrelerini yeni yöntemle muamele etti retrospektif yani geriye dönük olarak vakaların hayatta kalma sürelerini tahmin etti. Sonuçlara göre yeni yöntem % 86’lık başarı oranı göstermekle birlikte yine aynı yöntemle 5 farklı hastadan alınan hücrelerle yapılan bir diğer prospektif yani ileriye dönük çalışma %100’lük bir başarı oranı gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir"

Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve büyük hasta gruplarında test edilebilirse metastatik beyin kanserlerinin tedavisi ve metastazların engellenmesi çok daha büyük başarı oranlarıyla sağlanabilir.

Yeni araştırma Nature Biomedical Engineering adlı dergide yayımlandı.

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