Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi

    Glioblastoma multiforme adı verilen beyin tümörleri bütün beyin tümörleri içerisinde en sık rastalanan birincil malign tümör olmakla birlikte oldukça düşük sağkalım oranına sahip olma özelliğinde.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    1,1b
    1
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Glioblastoma multiforme adı verilen beyin tümörleri bütün beyin tümörleri içerisinde en sık rastalanan birincil malign tümör olmakla birlikte oldukça düşük sağkalım oranına sahip olma özelliğinde.

    Microfluidic Assay for quantification of Cell Invasion ( MaqCI ) olarak adlandırılan ve John Hopkins University kurumu araştırmacıları tarafından meme kanseri için geçen yıl geliştirilen sisteme dayanan yeni yöntem bir çeşit karınca yuvasını andırıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni tanı testi ile kanserler erken evrede tespit edilebilir

    Karınca yuvası

    Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Geliştirilen yeni cihaz aynı bir karınca yuvası gibi ince Y biçiminde birçok kanaldan oluşuyor. Hücreler cihazın kanallarına ekildiğinde bazı hücre gruplarının diğer hücrelere göre çok daha hızlı bir biçimde hareket ettiğini gözlemleyen araştırma ekibi hangi hücre gruplarının metastaz yapmaya daha yatkın olduğu çıkarımında bulundu.

    Araştırma ekibi 28 farklı hastadan aldıkları beyin kanseri hücrelerini yeni yöntemle muamele etti retrospektif yani geriye dönük olarak vakaların hayatta kalma sürelerini tahmin etti. Sonuçlara göre yeni yöntem % 86’lık başarı oranı göstermekle birlikte yine aynı yöntemle 5 farklı hastadan alınan hücrelerle yapılan bir diğer prospektif yani ileriye dönük çalışma %100’lük bir başarı oranı gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir"

    Yeni araştırma daha da geliştirilebilir ve büyük hasta gruplarında test edilebilirse metastatik beyin kanserlerinin tedavisi ve metastazların engellenmesi çok daha büyük başarı oranlarıyla sağlanabilir.

    Yeni araştırma Nature Biomedical Engineering adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://releases.jhu.edu/2020/10/15/new-test-can-target-and-capture-most-lethal-cells-in-fatal-brain-cancer/ https://www.nature.com/articles/s41551-020-00621-9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 5 gün
    Bir yakınımı bu hastalık sebebiyle kaybettim. Amansız bir hastalık...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak 4 gün Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım 4 gün Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli 5 gün DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri 5 gün Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition tanıtıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 amiral gemisi Snapdragon 875 barındıran ilk Çinli olacak 5 gün Aya interneti Nokia götürecek 5 gün LED perdeler sinema sektörünü kurtarabilir mi? 5 gün Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek 5 gün Epic Store, ilk oyunun sahiplerine Observer: System Redux’u %80 indirimle satıyor 5 gün Breuget Tradition Quantième Rétrograde modelini duyurdu 5 gün iPhone 12 batarya kapasitesi ortaya çıktı 5 gün MSI tüm 400 serisi anakartlarına Ryzen 5000 güncellemesi verecek 5 gün Yeni sızıntı Mate 40 Pro'nun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya koyuyor 5 gün İşte o marka geri döndü "Kioxia Exceria Plus incelemesi" 5 gün AMD Ryzen 5000 işlemcileri 4000 MHz bellekleri destekleyecek 5 gün Google, 2021'de Hangouts kullanıcılarını Chat'e yönlendirecek 5 gün Ryzen 9 5950X, 5900X ve Ryzen 7 5800X SiSoftware’de ortaya çıktı 5 gün Google bir uygulamayı daha sonlandırdı: Güvenilir Kişiler 5 gün Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi Sonraki Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı 5 gün Apple Silicon işlemcili ilk Mac için geri sayım başladı 5 gün Monster'da Bu Hafta - DOOM Eternal 5 gün Japon analistten ilginç tahmin: "PS5, 300 milyon satabilir" 5 gün Samsung, akıllı telefon pazarının lideri oldu 5 gün Metro Fast alışveriş çözümüyle kasa kuyruğu ortadan kalkıyor 5 gün Motorola, Lenovo markasıyla da piyasaya sürülecek bir akıllı telefon geliştiriyor 5 gün Akıllı telefon pazarındaki konumu riske giren Huawei, otomobiller için teknoloji geliştirecek 5 gün Samsung güçlü grafik özelliklerine sahip yonga seti geliştiriyor: Exynos 9925 6 gün 2021 Tesla Model 3, menzil ve performans artışıyla geldi 6 gün PS5 DualSense kontrolcüsü konsoldan önce geliyor 6 gün Analogue yine ilginç bir retro konsol tasarımıyla geliyor 6 gün Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera 6 gün AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı 6 gün Nvidia NVDEC ve NVENC tablosunu Ampere ile güncelledi 6 gün "Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teknolojisini imha ettik" 6 gün 2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı 6 gün Mi Band 5 artık Türkçe! "Xiaomi Mi Band 5 incelemesi" 6 gün Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre güneş enerjisi, artık kömür ve gazdan daha ucuz 6 gün Sony gözlüksüz 3D görüntü gösterebilen yeni ekranını tanıttı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız