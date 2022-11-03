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    Gmail üzerinden kargo takibi yapılabilecek

    Google, alışveriş çılgınlığının yaşanacağı dönemde Gmail için yeni kargo takibi özelliğini devreye alıyor. Doğrudan gelen kutusundan kargo takip edilebilecek.   
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    google gmail kargo takip Tam Boyutta Gör
    Yılbaşı alışveriş sezonu geliyor, Black Friday indirimleri de çok yakında başlıyor. Google, alışveriş çılgınlığının yaşandığı dönemlerde kullanıcıların kargo takibini daha kolay yapmalarını sağlayacak yeni Gmail özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, artık harici bağlantıya tıklamadan, doğrudan gelen kutusu içinden kargoya verilen ürünün takibini yapabilecek.

    Gmail kargo takip özelliği, önümüzdeki haftadan itibaren Amerika’daki kullanıcılara açılacak ve Amerika’nın büyük kargo şirketlerini destekleyecek.

    Özel etiketlerle anlık güncelleme

    Bu özellik kullanılabilir olduğunda, gelen kutusunun üst kısmında kargo takibi için izin isteyen bir uyarı kutucuğu çıkacak. Kullanıcı, onay vermesi durumunda gelen kutusunda ileti başlığının hemen altında kargonun tahmini veriliş tarihini görecek, e-postayı açtığında da takip bilgileri dikkat çekecek şekilde en üstte yer alacak. Kullanıcı, “Etiket oluşturuldu”, “Yarın teslim edilecek”, “Teslim edildi” gibi güncellemeler alacak. Canlı kargo takibi mümkün olmayacak, yalnızca temel bilgiler sağlanacak.

    Kargo takip özelliği istenildiği zaman Gmail ayarlarından devre dışı bırakılabilecek. Google, geciken kargolar için de özel bir etiket gösterecek ve ilgili e-postayı gelen kutusunun en üstüne taşıyacak. Bu özellik de önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 10 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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