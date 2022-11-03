Gmail üzerinden kargo takibi yapılabilecek

Gmail kargo takip özelliği, önümüzdeki haftadan itibaren Amerika’daki kullanıcılara açılacak ve Amerika’nın büyük kargo şirketlerini destekleyecek.
Özel etiketlerle anlık güncelleme
Bu özellik kullanılabilir olduğunda, gelen kutusunun üst kısmında kargo takibi için izin isteyen bir uyarı kutucuğu çıkacak. Kullanıcı, onay vermesi durumunda gelen kutusunda ileti başlığının hemen altında kargonun tahmini veriliş tarihini görecek, e-postayı açtığında da takip bilgileri dikkat çekecek şekilde en üstte yer alacak. Kullanıcı, “Etiket oluşturuldu”, “Yarın teslim edilecek”, “Teslim edildi” gibi güncellemeler alacak. Canlı kargo takibi mümkün olmayacak, yalnızca temel bilgiler sağlanacak.
Kargo takip özelliği istenildiği zaman Gmail ayarlarından devre dışı bırakılabilecek. Google, geciken kargolar için de özel bir etiket gösterecek ve ilgili e-postayı gelen kutusunun en üstüne taşıyacak. Bu özellik de önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence