Google Hindistan uygulama içi ödemeleri serbest bıraktı

Tam Boyutta Gör Son dönemde düzenleyici kurumların uygulama içerisinde ilgili platformun ödeme yönetmini zorlamasına karşı hamleleri gelmeye başladı. App Store belirli uygulamaları belirli ülkelerde serbest bırakırken Google da Hindistan’da yeni bir karar aldı.

Google farklı ödeme sistemlerine izin veriyor

Hindistan düzenleyici kurumları tarafından geçtiğimiz aylarda alınan ve 31 Ekim son tarih olarak verilen yeni karara göre Google Play Store, geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerini kullanmasına izin verecek. Ayrıca Google Play kesintileri de yüzde 15-30 arasında değişecek.

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Alınan karar doğrultusunda Google üçüncü taraf uygulama içi ödeme sistemlerine erişim izni vermiş durumda. Böylece geliştiriciler kesinti olmaksızın ürünlerinin bedelini hesaplarına alabilecekler.

Google yaptığı açıklamada ödeme sistemi tercihinin sadece Hindistan’da geçerli olduğu ve diğer ülkelerin böyle bir hak talep edemeyeceğini bildirdi. Ayrıca Hindistan’da bu karara karşı farklı kanuni opsiyonlar da değerlendiriliyor.

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