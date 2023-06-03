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    Gmail uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

    Google, iOS ve Android telefonlarda kullanılan Gmail uygulamasına gelecek olan yapay zeka güncellemesini duyurdu. Peki bu güncelleme, kullanıcılara ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
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    Gmail uygulamasına yapay zeka güncellemesi geliyor
    Günümüzde milyonlarca insan, Google'ın Gmail servisini hem iş için hem de kişisel olarak aktif bir şekilde kullanmakta. Haliyle biriken e-postalar arasında kaybolan önemli postalar da olabiliyor. Ama artık Google'ın duyurusuna göre, sizin için önemli eski bir e-postayı aramak çok daha kolay hale gelmek üzere. Zira şirket, kısa bir süre önce Gmail için bir yapay zeka güncellemesi duyurdu.

    Yeni "En İyi Sonuçlar" kategorisi

    Gmail uygulamasına yapay zeka güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki 15 gün içinde kullanıcılar gelen kutularında arama yaptıklarında "Tüm Sonuçlar" bölümünün üzerinde yer alan"En İyi Sonuçları" görmeye başlayacaklar. Yeni kategori, Google'ın makine öğrenimi modelleri tarafından destekleniyor ve bu modeller arama terimini, en son e-postaları ve "diğer ilgili faktörleri" analiz ederek hangi iletilerin sorgu için en iyi eşleşme olarak sayılacağını belirliyor.

    Bu haber, Mayıs ayında aktif olmayan hesap politikasında yapılan tartışmalı bir güncelleme de dahil olmak üzere, e-posta hizmeti için bir dizi stratejik değişikliğin sonuncusu. Bir Google hesabı iki yıl boyunca kullanılmadığında, şirket hesabı tüm içeriği ve verileriyle birlikte silebilecek. Şubat ayında Google, yeniden tasarlanan ve şirketin diğer üretkenlik araçlarına vurgu yapan yeni Gmail arayüzünü her kullanıcı için kullanıma sunmayı da tamamlamıştı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/6/2/23746825/gmail-android-iphone-search-top-results-now-available https://www.cnbc.com/2023/06/02/google-says-gmail-on-your-phone-just-got-a-lot-faster-thanks-to-ai.html
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