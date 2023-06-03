Gmail uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Bu haber, Mayıs ayında aktif olmayan hesap politikasında yapılan tartışmalı bir güncelleme de dahil olmak üzere, e-posta hizmeti için bir dizi stratejik değişikliğin sonuncusu. Bir Google hesabı iki yıl boyunca kullanılmadığında, şirket hesabı tüm içeriği ve verileriyle birlikte silebilecek. Şubat ayında Google, yeniden tasarlanan ve şirketin diğer üretkenlik araçlarına vurgu yapan yeni Gmail arayüzünü her kullanıcı için kullanıma sunmayı da tamamlamıştı.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)