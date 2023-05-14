Gmail’e gelen yeni özellik ile e-posta yazmak çocuk oyuncağı oluyor

Gmail’de yanıt vermek çok daha kolay
Google CEO'su Sundar Pichai, Google I/O etkinliğinin açılış konuşmasında Google Maps güncellemelerinden 3D telekonferans çözümü Project Starline'a kadar çeşitli konu ve duyuruları tanıttı. Öte yandan "Yazmama Yardım Et" (Help Me Write) adı verilen yeni bir özellik duyurusu, yaklaşık 2 milyar Gmail kullanıcısının dikkatini çekti.
Google'ın önceki Akıllı Yanıtlama ve Akıllı Oluşturma özellikleri, yayınlandıklarından bu yana kullanıcıların temel yanıtlar oluşturmasına yardımcı oldu ve tahmini metin önerileri sundu. "Yazmama Yardım Et" özelliği bu yetenekleri genişleterek kullanıcıların tek bir tıklamayla tüm mesajı oluşturmasına ve detaylandırmasına olanak tanıyor.
Google geliştiricileri bu teknolojiyi basit, tekrarlayan mesajlar/yanıtlar, rutin sorular ve benzeri sürekli attığınız e-postalar için harcadığınız zamanı en aza indirmek için tasarladı. Gmail’e eklenecek olan yeni simge ile sadece istediğiniz tarzda yanıtı istemeniz yeterli olacak.
Workspace, Slaytlar ve E-Tablolar’da AI’a kavuştu
Yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısında bu yeni e-posta işlevine ve Google’ın Workspace için yeni Duet AI'sının bir parçası olan diğer bazı yapay zeka destekli yazma araçlarından da bahsedildi. “Yazmama Yardım Et" özelliğinin e-posta yazma yeteneklerine benzer şekilde, yeni Workspace araç paketi de kullanıcılara açıklayıcı istemler aracılığıyla metin ve görsel içerik oluşturmak için yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Örneğin, Duet AI, Google Slide kullanıcılarının sunumları için yeni, orijinal istem tabanlı görseller oluşturmalarına yardımcı olacak.
E-Tablolar kullanıcıları da veri merkezli görevlerini basitleştirmek için Google'ın yapay zekasından yararlanabilecek. Duet AI'ın yeni Organize Etmeme Yardım Et özelliği, aynı istem tabanlı açıklama işlevini kullanarak görevleri ve projeleri izlemek için otomatik olarak özel planlar oluşturarak kullanıcıları destekleyebilecek. Bu yeni teknolojilerin önizlemesini görmek isteyen kullanıcılar, Google'ın Workspace Labs kayıt sayfası üzerinden bu teknolojilere erişmek için kayıt yaptırabilirler. Seçilen kullanıcılar, Google'ın Workspace'teki en son üretken yapay zeka özelliklerine erişebilecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.