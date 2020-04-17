Göbeklitepe, Efes Müzesi gibi müzeleri internetten gezebilirsiniz

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Koronavirüs salgını, turizmin tamamen durmasına neden oldu. Yeni yerleri gezip görmek önümüzdeki em az 2-3 ay içinde mümkün olmayacak. Ne kadar daha böyle süreceği bilinmiyor. Bu durum bazı alışkanlıkların değişmesine neden oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye’deki 13 müzenin sanal halinin bulunduğu sanalmuze.gov.tr adresi son dönemdeki büyük artış sayesinde toplam 810410 kez ziyaret edildi. Sanalmuze.gov.tr adresinde müzeleri 360 derece çekilen fotoğraflar ile gezebiliyoruz. Müzedeki yapıtların yanında Türkçe açıklaması da bulunuyor.

En fazla ziyaret edilen müze Göbeklitepe, ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Efes Müzesi oldu. Göbeklitepe’nin sanal versiyonu 255150 ziyaretçi ağırladı.

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Sitedeki 13 müzenin ismi aşağıda yer alıyor. Eğer ziyaret etmeyi düşündüğünüz müze, bu sitede yoksa üzülmeyin. İnternette yapacağınız arama ile dünyadaki pek çok müzenin 360 derece versiyonunu bulabilirsiniz.

Göbeklitepe Örenyeri

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Cumhuriyet Müzesi

Efes Müzesi

Troya Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Gazi Müzesi

Etnoğrafya Müzesi

Antalya Müzesi

Boğazköy Müzesi

Arkeoloji Müzesi – Gaziantep

Zeugma Müzesi

Çorum Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Adana Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi

https://www.facebook.com/TCKulturTurizm/posts/2817348008341879

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