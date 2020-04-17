Göbeklitepe, Efes Müzesi gibi müzeleri internetten gezebilirsiniz

Koronavirüs salgını, turizmin tamamen durmasına neden oldu. Yeni yerleri gezip görmek önümüzdeki em az 2-3 ay içinde mümkün olmayacak. Ne kadar daha böyle süreceği bilinmiyor. Bu durum bazı alışkanlıkların değişmesine neden oldu.İlginizi Çekebilir Huawei Online Mağaza'da geçerli 200 TL hediye indirim kodu
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye’deki 13 müzenin sanal halinin bulunduğu sanalmuze.gov.tr adresi son dönemdeki büyük artış sayesinde toplam 810410 kez ziyaret edildi. Sanalmuze.gov.tr adresinde müzeleri 360 derece çekilen fotoğraflar ile gezebiliyoruz. Müzedeki yapıtların yanında Türkçe açıklaması da bulunuyor.
En fazla ziyaret edilen müze Göbeklitepe, ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Efes Müzesi oldu. Göbeklitepe’nin sanal versiyonu 255150 ziyaretçi ağırladı.
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Sitedeki 13 müzenin ismi aşağıda yer alıyor. Eğer ziyaret etmeyi düşündüğünüz müze, bu sitede yoksa üzülmeyin. İnternette yapacağınız arama ile dünyadaki pek çok müzenin 360 derece versiyonunu bulabilirsiniz.
- Göbeklitepe Örenyeri
- Kurtuluş Savaşı Müzesi
- Cumhuriyet Müzesi
- Efes Müzesi
- Troya Müzesi
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi
- Gazi Müzesi
- Etnoğrafya Müzesi
- Antalya Müzesi
- Boğazköy Müzesi
- Arkeoloji Müzesi – Gaziantep
- Zeugma Müzesi
- Çorum Müzesi
- Şanlıurfa Müzesi
- Adana Müzesi
- Hatay Arkeoloji Müzesi
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Ostrakismos denilen ve yılda bir yapılan bir seçim vardır. Seçimde demokrasi ile yönetilen Yunan Meclisi, tiran olmaya çalışabilecek muhtemel bir kişiyi 10 yıllığına sürgüne gönderir yani ülkeden uzaklaştırır. Bu isimler de ostrakon denilen küçük seramik parçalarına yazılır. Bilin bakalım o yıl kim seçilmiş :)