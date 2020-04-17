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    Göbeklitepe, Efes Müzesi gibi müzeleri internetten gezebilirsiniz

    Koronavirüs salgını nedeniyle sanal müze gezintileri büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanal müze sitesinin ziyaretçi rakamları açıklandı. 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak üzere.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Göbeklitepe, Efes Müzesi gibi müzeleri internetten gezebilirsiniz
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    Koronavirüs salgını, turizmin tamamen durmasına neden oldu. Yeni yerleri gezip görmek önümüzdeki em az 2-3 ay içinde mümkün olmayacak. Ne kadar daha böyle süreceği bilinmiyor. Bu durum bazı alışkanlıkların değişmesine neden oldu.

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    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre Türkiye’deki 13 müzenin sanal halinin bulunduğu sanalmuze.gov.tr adresi son dönemdeki büyük artış sayesinde toplam 810410 kez ziyaret edildi. Sanalmuze.gov.tr adresinde müzeleri 360 derece çekilen fotoğraflar ile gezebiliyoruz. Müzedeki yapıtların yanında Türkçe açıklaması da bulunuyor.

    En fazla ziyaret edilen müze Göbeklitepe, ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Efes Müzesi oldu. Göbeklitepe’nin sanal versiyonu 255150 ziyaretçi ağırladı.

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    Sitedeki 13 müzenin ismi aşağıda yer alıyor. Eğer ziyaret etmeyi düşündüğünüz müze, bu sitede yoksa üzülmeyin. İnternette yapacağınız arama ile dünyadaki pek çok müzenin 360 derece versiyonunu bulabilirsiniz.

    • Göbeklitepe Örenyeri
    • Kurtuluş Savaşı Müzesi
    • Cumhuriyet Müzesi
    • Efes Müzesi
    • Troya Müzesi
    • Anadolu Medeniyetleri Müzesi
    • Gazi Müzesi
    • Etnoğrafya Müzesi
    • Antalya Müzesi
    • Boğazköy Müzesi
    • Arkeoloji Müzesi – Gaziantep
    • Zeugma Müzesi
    • Çorum Müzesi
    • Şanlıurfa Müzesi
    • Adana Müzesi
    • Hatay Arkeoloji Müzesi


    https://www.facebook.com/TCKulturTurizm/posts/2817348008341879 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    betulsanverdi 26 dk. yeni yorumcu
    canlı göremedigimiz şeyi mobilden görüyoruz
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    profecco 1 sa.
    Eserler net olarak gözükmüyor tabi ki gidip görmek daha iyi. Bir de video falan çekilse daha iyi olur çünkü eserlere boş boş bakmak size bir şey kazandırmıyor. Anlayan birisinin size o eserlerin ne olduğunu anlatması gerekiyor. Mesela Atina Müzesi'nde küçük bir seramik parçası var kırık bir şekilde görseniz bakıp geçersiniz. Üzerinde Themistokles yazar. Hikayesi de şöyle: Meclis'te de görev yapan bir komutan olan Themistokles doğudan gelen tehlike (Persler) üzerine ülkeyi kurtaracak yegane şeyin donanmayı güçlendirmek olduğunu savunur. Kara savaşlarında Persler'e üstünlük kuramayacağını bilmektedir. Ama tabi ki halk salak illaki bir şekilde bu hödüklerin kafasına oturtmak lazım. Diyor ki ben bir rüya gördüm ülkeyi tahtadan bir kale koruyacak. Daha önceden rüşvet verdiği kahinler bu kalenin gemi olduğunu yorumlar :) 70 olan trirem sayısı (üç sıra kürekli bir gemi) 200'e çıkarılır. MÖ. 480'deki Salamis Deniz Muharebesi'nde Yunanlılar kazanır. Ve Persler daha ileriki yıllarda tekrar denese de kazanamazlar. Themistokles Yunan tarihi açısından çok önemli bir kişidir ki Yunanistan'ın Atatürk'ü desek yeridir. Ki sorsanız her Yunan bilmez bunu.

    Ostrakismos denilen ve yılda bir yapılan bir seçim vardır. Seçimde demokrasi ile yönetilen Yunan Meclisi, tiran olmaya çalışabilecek muhtemel bir kişiyi 10 yıllığına sürgüne gönderir yani ülkeden uzaklaştırır. Bu isimler de ostrakon denilen küçük seramik parçalarına yazılır. Bilin bakalım o yıl kim seçilmiş :)

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    militare 1 sa.
    O bölgedeki kazıların bitmesi bu gidişle 100 yılı geçer. Tek göbekli tepe değil ki birçok kazı yapılacak bölge keşfedilmeyi bekliyor. Çok merak ediyorum açıkçası neler var orada. Yerleşik yaşama geçmeyen bir topluluk böyle yapılar inşa yapmaz. Bence ibadet ve suçluları kurban ediyorlardı ilk çıkarılan yapılarda. Başı kesilmiş erekte halinde insan figürleri yırtıcı hayvanlar cezalandırma yöntemleri olabilir
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    gülperim (gülperim avci) 1 sa.
    güzel bir hizmet ne zamandır gitmek istemişimdir. gidemedim bir türlü artık internetten gidecez
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Yararlı bir hizmet görmek güzel 👍🏻
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