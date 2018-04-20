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God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video)

Geçtiğimiz hafta basın ambargosu kaldırılan yeni God of War oyunu, bildiğiniz gibi hemen hemen tüm oyun basınından inanılmaz olumlu yorumlar alıyor. İşte yapımcı Cory Barlog'un bu yorumlara tepkisi:
1 yıl
9,8b
1
38
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın her tarafından milyonlarca oyun severin büyük bir merakla beklediği God of War, nihayet bugün itibarıyla tüm PS4 kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Basın ambargosunun kaldırılmasıyla beraber geçtiğimiz haftadan bu yana inanılmaz olumlu yorumlar alan yeni God of War oyununun yapımcısı Cory Barlog ise bu övgüler karşısında göz yaşlarını tutamadı.


Oyun basınındaki incelemelere ilk kez göz attığı anları YouTube sayfası üzerinden yayınlayan Barlog, videonun başında çok gergin olduğunu ve verilen puanlara bakmaktan çekindiğini ifade ediyor. Tam 5 yıldır tüm ekibiyle birlikte kendilerini tamamıyla bu projeye adadıklarını söyleyen Cory Barlog, bu nedenle inceleme puanlarına ilk kez göz atacağı bu anın çok şey ifade ettiğini belirtiyor.

Barlog, videonun başlamasından yaklaşık 1 dakika sonra ise Metacritic'te yer alan 94 inceleme puanını görüyor ve 5 yıllık emeğin inanılmaz olumlu yorumlarla karşılandığını fark etmesiyle birlikte göz yaşlarını da hakim olamıyor. Toplam 94 incelemenin ardından şu sıralar 95 Metacritic puanına sahip olan yeni God of War, eleştirmenler karşısında tarihin en başarılı oyunlarından birisi oldu.

https://twitter.com/corybarlog/status/987094156118867969 Yorum Yaz
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grafman09 1 yıl en beğenilen
Oyunları eleştirirken daha insaflı olunuz, görüyorsunuz harcanan 5 yıl, onca emek..
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haQQo 1 yıl
GOW oynansın diye PS yapılmıştır.
PS, GOW oynansın diye yapılmıştır.
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herkezisyan 1 yıl
Sonuna kadar hak ediyor puanını bence 98 ile 100 tam puanıda alabilecek bi yapım efsanevi hissiyati, grafik kalitesi olsun seslendirme olsun muazzam kalitede ,Sırf bu oyun için konsol alınır hemde pro ayakta alkışlıyorum...

Sonuna kadar hak ediyor puanını bence 98 ile 100 tam puanıda alabilecek bi yapım efsanevi hissiyati, grafik kalitesi olsun seslendirme olsun muazzam kalitede ,S...
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DH Misafiri 1 yıl
Neyi haber yapacağınızı şaşırdınız iyice. Oldu olacak Snapchat'te hangi filtreleri kullanıyor onları da haber yapın.
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DH Misafiri 1 yıl
Son 10 yılın en iyi oyunu!
Müthiş bir evren, Next gen grafikler, kombat, karakterler, Unique silah, Blade of Chaos, bosslar herşey aşmış. "Give Me God of War" modu efsane olmuş. Naughty Dog gibi firmaları bile tokatlayıp geçti...
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DH Misafiri 1 yıl
Slm abi ellerine aslık oyun için seden tek ricam god of var rin serisini sdıyorum yaparsan bizleri sevındırırısın
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DH Misafiri 1 yıl
banada aldircak bu oyun ps4 pro , hatta 4k bile aldiracak boyle giderse.
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XanthiN 1 yıl
Oyun gerçekten efsane olmuş. Daha başından epikliğini belli ediyor.
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
Efsaneler efsanesi bir oyun. Ps4 almama sebep olan en büyük oyunlardan biri.
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Dante 1 yıl
Fazlasiyla hakediyor. Baskasi olsa su gozyaslari full reklam icin oyuna ilgi olsun diye yapildi derdim. Ama GoW o kadar ozene bezene yapilmis bir oyun olmus ki verilen emegi oynarken anliyorsunuz zaten. Her tarafi el emegi goz nuru yapilmis oyunun. O yuzden Cory Barlog'u cok samimi buluyorum bu videoda. Onlar icin cok degerli, bebekleri gibi bir sey olmali bu oyun. Inanilmaz derecede kalite dolu oyun. Buyuk tebrikler.
Parasini verdigin bir sey icin ekstra tesekkur etmeyi sacma bulurum. Isin para kismi tabii ki onlar emek veriyor biz de karsiligini veriyoruz bu ayri bir konu. Para meselesini konu disi tutmak gerek bu oyunda cunku her oyun bu paraya satiliyor ama hangisi GoW kadar kaliteli yapiliyor? Ayni paraya, diger oyunlardan cok daha fazlasini vermisler bize bu oyunda. O yuzden paradan ayri olarak bir tesekkuru hakediyorlar. Tabii ki para kazanmak amacli yapilan bir oyun bu da, ekmekleri sonucta bu is. Ama GoW'un para kazanmaktan cok daha ote hedeflerle yapilmis bir oyun oldugunu daha ilk saatlerde anliyorsunuz. Tarihe gecmek uzere yapilmis bu oyun. Sirf para degil.
Biz bir efsane yaratalim, para zaten kendiliginden gelecektir dusuncesiyle yapilmis bu oyun. Iste o gozyaslarinda bunun meyvesini goruyorsunuz.
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speed001 1 yıl
Bir God of War bir de Red Dead Redemption yerleri ayrı.
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ymhaslaman 1 yıl V2



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ymhaslaman 1 yıl Krone
Sırf Last of Us için PS alınır.
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