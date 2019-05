God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video)

Dünyanın her tarafından milyonlarca oyun severin büyük bir merakla beklediği God of War, nihayet bugün itibarıyla tüm PS4 kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Basın ambargosunun kaldırılmasıyla beraber geçtiğimiz haftadan bu yana inanılmaz olumlu yorumlar alan yeni God of War oyununun yapımcısı Cory Barlog ise bu övgüler karşısında göz yaşlarını tutamadı.

https://twitter.com/corybarlog/status/987094156118867969

Oyun basınındaki incelemelere ilk kez göz attığı anları YouTube sayfası üzerinden yayınlayan Barlog, videonun başında çok gergin olduğunu ve verilen puanlara bakmaktan çekindiğini ifade ediyor. Tam 5 yıldır tüm ekibiyle birlikte kendilerini tamamıyla bu projeye adadıklarını söyleyen Cory Barlog, bu nedenle inceleme puanlarına ilk kez göz atacağı bu anın çok şey ifade ettiğini belirtiyor.Barlog, videonun başlamasından yaklaşık 1 dakika sonra ise Metacritic'te yer alan 94 inceleme puanını görüyor ve 5 yıllık emeğin inanılmaz olumlu yorumlarla karşılandığını fark etmesiyle birlikte göz yaşlarını da hakim olamıyor. Toplam 94 incelemenin ardından şu sıralar 95 Metacritic puanına sahip olan yeni God of War, eleştirmenler karşısında tarihin en başarılı oyunlarından birisi oldu.