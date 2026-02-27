Giriş
    God of War dizisinden ilk görsel paylaşıldı

    Amazon tarafından hazırlanan büyük bütçeli God of War dizisinden ilk görsel paylaşıldı. 2018'de başlayan yeni seriyi ekrana uyarlayan dizide Kratos ve oğlu Atreus, Nors tanrılarıyla yüzleşiyor.

    God of War dizisinden ilk görsel geldi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un uzun süredir hazrlık aşamasında olan God of War dizisi, artık çok daha somut bir hâl almış durumda. Kısa süre önce oyuncu kadrosu açıklanan dizi için sete çıkıldı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziden ilk görsel de yayınlandı.

    God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlıyor

    Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

    Yayınlanan bu ilk görselde de Kratos ve Atreus'u birlikte görüyoruz. Dizide Kratos'a Ryan Hurst (Sons of Anarchy) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona eşlik edecek oyuncular ve karakterleri şunlar olacak: Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Teresa Palmer (Sif), Ed Skrein (Baldur), Max Parker (Heimdall), Callum Vinson (Atreus).

    Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da bu noktada en olası ihtimal 2027 gibi görünüyor.

