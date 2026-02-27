God of War dizisinden ilk görsel paylaşıldı

God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlıyor
Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.
Yayınlanan bu ilk görselde de Kratos ve Atreus'u birlikte görüyoruz. Dizide Kratos'a Ryan Hurst (Sons of Anarchy) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona eşlik edecek oyuncular ve karakterleri şunlar olacak: Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Mandy Patinkin (Odin), Teresa Palmer (Sif), Ed Skrein (Baldur), Max Parker (Heimdall), Callum Vinson (Atreus).
Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da bu noktada en olası ihtimal 2027 gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: