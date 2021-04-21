God of War geliştiricisinin yeni oyunu fantastik türünde olacak gibi duruyor

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica'nın yaptığı God of War serisi şüphesiz oyun dünyasının en önemli oyunlarından birisi. Stüdyonun da bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Bazı detaylar açığa çıkmış gibi duruyor.

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Geçtiğimiz günlerde Santa Monica'nın bazı yeni iş ilanları yayınladığı fark edildi. İlanlar içerisinde kıdemli bir konsept tasarımcısı ilanı bulunuyor. İş tanımı bölümüne bakıldığında ise "fantastik temaya sahip" dünyalar için tasarımlar yapması bekleniyor.

Elbette bu ilan yeni God of War için de geçerli olabilir ancak ilanın bir bölümünde bu tasarımcının henüz duyurulmamış yeni bir oyun için arandığı belirtilmiş. Bu yüzden bu oyunun yeni bir IP olduğunu düşünebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda da bu yeni IP için başka iş ilanları açılmıştı. Oyunun yapım süreci yavaş yavaş başlıyor gibi duruyor. Yeni God of War oyunundan da bu yıl yeni haberler bekleniyor.

https://www.gamesradar.com/god-of-war-studio-sony-santa-monica-could-be-working-on-a-new-fantasy-game/

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