Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon yayın dönemi açıklandı

Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in popüler dizilerinden The Witcher'ın ikinci sezon yayın dönemi açıklandı.

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Netflix'in ortak CEO'su ve İçerik Direktörü Ted Sarandos, geçtiğimiz saatlerde şirketin mali çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu esnada bu yıl yayınlanması beklenen bazı dizilerin yayın dönemini de açıkladı. Diziler arasında şüphesiz en dikkat çeken video oyun severlerin de yakından tanıdığı The Witcher dizisi oldu. Açıklamaya göre The Witcher dizisinin ikinci sezonu bu yılın son çeyreğinde, yani ekim-kasım-aralık aylarında yayınlanacak.

Ted Sarandos, Netflix dizilerinden You ve Cobra Kai'nin de yine bu yılın dördüncü çeyreğinde yayınlanacağını açıkladı. Ne yazık ki hiçbir dizi için net bir tarih vermedi. Red Notice ve Escape From Spiderhead filmleri de yine bu yılın sonlarında yayınlanacak.

Net tarihler büyük bir ihtimalle ilerleyen aylarda açıklanacaktır. The Witcher'ın ikinci sezonundan önce yayınlanması beklenen ve Vesemir'e odaklanan animasyon filminden ise hala bir haber yok.

https://deadline.com/2021/04/delayed-seasons-of-the-witcher-you-will-return-q4-2021-1234740619/

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