Sonic animasyon dizisi Aralık ayında Netflix’te

Tam Boyutta Gör Netflix içerik platformunun ilk olarak 2020 yılında kısa bir duyurusunu yaptığı yeni Sonic animasyon dizisi Sonic Prime, Sonic the Hedgehog 2 filminin vizyon macerasının ardından erişime açılıyor.

Sonic Prime ne zaman geliyor?

Super Mario kadar olmasa da Sonic karakteri de oyun dünyasında önemli bir yere sahip. İlk fragmanı tartışmalı olsa da Sonic filmi büyük başarı yakaladı. Sonrasında Sonic the Hedgehog 2 filmi geldi. Şimdi ise Sonic Prime dizisi yayına çıkacak. Ayrıca 4 klasik Sonic oyunu yeniden elden geçirilirken Sonic Frontiers platform oyunu da Kasım ayında piyasaya sürülecek. Yani bu yıl Sonic evreni için oldukça hareketli geçti.

Netflix bu sefer güldürdü 1 hf. önce eklendi

Sonic Prime dizisinde Sonic, Amy Rose, Shadow, Knuckles, Rouge, Big the Cat ve Eggman karakterleri yerini koruyor. Eggman ile Sonic arasında yaşanan büyük savaş sonrasında gerçeklik kırılır ve Shatterverse adlı yeni bir evren ortaya çıkar. Sonic farklı boyutlarda yeni karakterler ile karşılaşarak evreni kurtarmaya çalışıyor.

15 Aralık itibariyle yayınlanacak dizide 24 bölüm olacak. İlk sezonda 20 dakikalık 7 bölüm ve 40 dakikalık sezon finali yer alıyor. Yapımcı ise İtfaiyeci Sam ve My Little Pony filmlerinden tanıdığımız WildBrain olacak.

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Sonic Prime yayın tarihi belli oldu