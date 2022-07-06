Merakla beklenen God of War Ragnarok'un çıkış tarihi açıklandı

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'un çıkış tarihi belli oldu.
Kasım 2022'de
Geçtiğimiz haftalarda da söylentisi çıktığı üzere God of War Ragnarok, 9 Kasım 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun standart sürümü dışında Digital Deluxe, Collector’s ve Jotnar versiyonları da duyuruldu. Oyun için paylaşılan yeni videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
Oyunun koleksiyon sürümü ve Jotnar sürümünün de bir hayli güzel bir kutu içeriğiyle geldiğini görebiliyoruz. Bu sürümleri tanıtan videoyu da aşağıda bulabilirsiniz. Son olarak God of War Ragnarok'un Türkçe altyazı desteği ile çıkış yapacağını da hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...