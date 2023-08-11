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    PlayStation 5 Slim modeli için ilk görsel ortaya çıktı

    Bir süredir Sony’nin PlayStation 5 Slim üzerinde çalıştığı zaten biliniyor ve bu yıl içinde tanıtılması bekleniyordu. Şimdi ise PlayStation 5 Slim modeli için ilk görsel gün ışığına çıkmış durumda.
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    PlayStation 5 Slim modeli için ilk görsel ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony’nin PlayStation 5 Slim üzerinde çalıştığı bir sır değil. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgiler, yaklaşmakta olan konsolun Ağustos ayı içerisinde tanıtılabileceğini iddia etmişti. Bu iddiaların üzerinden çok fazla geçmeden şimdide PlayStation 5 Slim’e ait olduğu iddia edilen bir görsel dolaşıma sokuldu.

    PlayStation 5 Slim görseli sızdı

    PlayStation 5 Slim modeli için ilk görsel ortaya çıktı
    PlayStation 5 Slim olarak paylaşılan görsel halihazırda mevcutta bulunan konsoldan çok da farklı görünmüyor ancak bazı farklılıklar da göze çarpmıyor değil. Belirtilenlere göre PS5 Slim, orijinal versiyona kıyasla 5cm daha kısa ve yanlardan çok az daha ince. Aynı zamanda daha küçük havalandırma delikleriyle ortada garip bir ayrım bulunuyor. Ek olarak cihazın önünde iki adet USB-C portunun yer alacağı iddia ediliyor.

    Bununla birlikte Sony’nin resmi olarak PlayStation 5 Slim'in varlığını teyit etmediğini belirtelim. Paylaşılan görsel ve varlığı söz edilen bir video (ancak bu video paylaşılmadı) geçmişi tutarlı herhangi önemli bir kaynak tarafından teyit edilmiş değil. Dolayısıyla iddiaların gerçek olmama ihtimali bulunuyor. Zira sızdırılan görsel çok da “slim” gibi durmuyor.

    Öte yandan PlayStation 5 Slim’in bir noktada geleceğine ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Microsoft'un Activision Blizzard davası sırasında mahkemeye sunulan belgelerde, PlayStation 5 Slim'in 2023'ün sonuna doğru piyasaya sürüleceği ve 399 dolar fiyat etiketine sahip olacağı açığa çıkmıştı. Konu hakkında daha fazla bilgi elimize ulaştığında sizleri bilgilendireceğiz.

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