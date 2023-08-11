PlayStation 5 Slim modeli için ilk görsel ortaya çıktı

PlayStation 5 Slim görseli sızdı
Bununla birlikte Sony’nin resmi olarak PlayStation 5 Slim'in varlığını teyit etmediğini belirtelim. Paylaşılan görsel ve varlığı söz edilen bir video (ancak bu video paylaşılmadı) geçmişi tutarlı herhangi önemli bir kaynak tarafından teyit edilmiş değil. Dolayısıyla iddiaların gerçek olmama ihtimali bulunuyor. Zira sızdırılan görsel çok da “slim” gibi durmuyor.
Öte yandan PlayStation 5 Slim’in bir noktada geleceğine ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Microsoft'un Activision Blizzard davası sırasında mahkemeye sunulan belgelerde, PlayStation 5 Slim'in 2023'ün sonuna doğru piyasaya sürüleceği ve 399 dolar fiyat etiketine sahip olacağı açığa çıkmıştı. Konu hakkında daha fazla bilgi elimize ulaştığında sizleri bilgilendireceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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