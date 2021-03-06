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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası

    Bir Twitter hesabının iddiasına göre Bloodborne, God of War ve Ghost of Tsushima gibi bazı PlayStation-özel oyunları yakında PC'ye gelecek.
    06 Mart 2021, 17:15 (1 gün)
    8,3b
    5
    79
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    24

    God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası
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    PC oyuncuları yakında daha fazla PlayStation-özel oyununu oynama fırsatı yakalayacak. Sony, Horizon Zero Dawn ve Days Gone'ın ardından yeni duyuruların da geleceğini söylemişti. Twitter'daki bir hesabın ortaya attığı iddiaya göre bu oyunlar Bloodborne, God of War, Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Ghost of Tsushima şeklinde olacak.

    CrazyLeaksOnATrain isimli hesap daha önce Kingdom Hearts serisinin Epic Games Store üzerinden PC'ye geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Ayrıca Ninja Gaiden Trilogy remaster ve Nioh 2 PC port'u da yine doğru tahminleri arasında yer alıyor. Tahminler birkaç aylık hatayla da olsa doğru çıkmış.

    Söz konusu Twitter hesabı ne kadar güvenilir elbette bilemiyoruz. Kingdom Hearts-Epic Games tahmini özellikle oldukça ilginç diyebiliriz. Haziran 2020'de bu anlaşmayı sızdırmış olması epey enteresan. Ancak Sony tarafında yine de Ghost of Tsushima, God of War ve Bloodborne iddiaları zor bir ihtimal gibi görünüyor. Özellikle de God of War gibi markanın PC'ye gelmesi çok büyük bir olay olur.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Antikaruh (Gökhan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar Sony ile Microsoft'un pazar esnekliği hakkındaki potansiyellerini fazlaca karıştırıyorlar. Zamanında Xbox cephesinin eziliyor oluşuna karşılık Balmer'a sorulan sorular karşısında, "zaten microsoft için çıtır çerez parası, kapatır başka bir platform ile yolumuza devam ederiz" rahatlığındaki söylemlerini hatırlamaları yeterli olacaktır.

    Windows zaten Microsoft platformu. Hem işletim sistemi, hem komisyon sistemi, hem xbox'dan perakende bazında kazanıyorlar. Dolayısı ile oyunları Gamepass ile vermek, PC'ye çıkarmak, platforma zarar vermiyor. Zaten exclusive oyunları yok. Multiplatform içinde kimsenin canını sıkmıyorlar.

    Sony için işler öyle değil. Playstation ve lens/mercek pazarı Sony'nin son kaleleri, son can damarları. Ki Sony=Exclusive olduğunu bilmeyen duymayan yok. Zamanında Xbox'a karşı hazırlanan bütün E3 sunumlarında, Sony nasılda exclusive işini ana odağı yaptığını itiraf etmişti. Nereden vuracaklarını biliyorlardı.

    Şimdi ise Jim Ryan gibi konserveci bir adam var Sony'nin playstation departmanının başında. Vizyonu inanılmaz tehlikeli. Sony'i bir Microsoft yapmaya çalışıyor ama bu pazar dengesi ile yemez. Ben ki 4 nesildir Sony ile iç içeyim, beni bile sürüncemeye itti bu demeçler. Neden Ps5 alayım ki ? Hali hazırda 5700XT'li bir PC var.

    Microsoft bu ekosistemin devamlılığı adına konsoluna bağımlı değil, ancak Sony'de alternatif yok ! Ben Playstation almazsam, artık o ekosisteme dahil değilim. DLC'ler, oyun komisyonları, online ücretler, servisler beni bağlamıyor. Ama yine oturup bir Uncharted, GoW oynayabileceğim ...

    Bir endişemi daha aktarayım; unutmayın ki bu kadar güçlü prodüksiyona sahip oyunlar, bu kadar dudak uçuklatan bütçeler, konsollar sayesinde verilebiliyor. Zamanında Witcher 3 için CDPR "konsollar olmasaydı böyle bir oyun mümkün olamazdı" demişlerdi, kendilerine PC kökenli olmalarına karşın sorulan soruya verdikleri cevap olarak ...

    Yani burada bir kaç kişi ağız yamultup "yeağğğ pc de oynarıkkk" diyor olabilirler ama her yıl oyun ödüllerini işgal eden bu yapımlar, annelerinin kurabiyeleri ve sütleri hatırına yapılmıyor. Hala daha AAA single player pazarı konsolların elinde. 1'e 10'luk satış farkları var. Nintendo yağdırıyor mesela.

    Her şeyin PC'ye gelmesini isteyen tayfa, bir bakmış gelen bir şey yok, çünkü yapım maliyetleri karşılanmıyor. E kimsede enayi değil, ben konsolda alıp oynayıp, oyunun masraflarını çıkarttırdıktan sonra, millet PC'de torrent ile oynasın ...

    Ondan sonra bütün pazar moba, building, survivor, looter shooter çöplüğüne dönecek .
    İnsanlar Sony ile Microsoft'un pazar esnekliği hakkındaki potansiyellerini fazlaca karıştırıyorlar. Zamanında Xbox cephesinin eziliyor oluşuna karşılık Balmer'a...
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    5 Yanıt Yanıtla +14
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    B Berringer (Ahmet ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu olursa özel oyun devri playsatition için biter fanboylar artık bizim gow umuz var diyemeyecek
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    sendemail (umit erdem) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Cem300
    ben dün ps4 alıyordum zor tuttum kendimi ,
    Last of us ,uncharted , gtourismo için ..hatta şu anda ps4 kafeler kapalı bir tanesinin işletmecisiyle iletişime geçip kardeş bana kiraya versene vs diyesim var...
    Not : Yıllardır oyun oynamıyorum bu arada , pandemi dönemi iş güç ve sağlık konusundaki huzursuzlar ,çok bunalttı .Sırf kafam bu konulardan dağılsın meşgul olsun diye ....
    ben dün ps4 alıyordum zor tuttum kendimi , Last of us ,uncharted , gtourismo için ..hatta şu anda ps4 kafeler kapalı bir tanesinin işletmecisiyle iletişime ...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps4 e forza horizon 4 çıkarsalar ne güzel olur
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden olmasın iyi bir pc de sonuçta tv de 4k oynamasin yada 5k düşünsene bir razer mouse logitec klavye efsane olur 65" tv de
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    Shadow Ryzen 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi ortada Exclusive kavramı olmasa o konsolu özel kılacak bir şeyin olacağını sanmıyorum. Bazı şeyler PC'ye çıkmayacak bu kesin. Misalen diyelim X oyunu var bu oyun PC'ye de çıkıyor. Playstation donanım olarak daha ucuz kalıyor olsa bile, PC'deki oyun fiyatı her zaman daha düşük olacaktır(PS'ye çıktığı ilk fiyata göre) + korsan avantajı bu bakımdan PC daha uygun geliyor. Misalen 5 tane AAA oyunu çıkıyor. Misalen atıyorum 5x400;2000 lira + PS5 digital 7500 TL = 9500 TL yapar (eğer kardeşlik üzerinden sürünmek istemiyorsa kendi alacaksa) Eğer ki böyle olacaksa 9500 TL'ye düzgün bir PC toplanır mı bence toplanır. Ha 4K'da iş yapar mı tabi ki yapmaz. FHD oynayacaklar için PC daha mantıklı diyorum. 4K için PS5 tabii ki de. PC'de aylık üyelik zorunluluğu yok + PC'ye özel online ücretsiz oyunlar + Şu veya bu şekilde her türlü oyunu oynama imkanı var. PS kardeşliğe girip veya oyunu bitirip takas yöntemiyle takaslayarak oyun oynama imkanı da var tabi. Bu zamana kadar PS2+PS3+PS4+PS4 Pro kullandım. Kimi zaman oyuna verecek param olmadığında aylarca konsol kapalı durdu. Bu sebepten ötürü ve exclusivelerin de artık PC'ye geleceğinden ötürü PS5 almadım ve almayacağım. Bu benim görüşüm. Zaten düzgün bir bilgisayarım var. Olmayanın da kendine görüşü farklıdır. Adam direk takıp oynamak ister PC'deki gibi uğraşmak istemez. Evet işin bu yönü de var PC uğraştırıyor bunu belirtmek lazım.
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    A aykut291 (aykut tosyalıoğlu) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin bencede.İsteyen istediği platformda oynasın.
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    Arisaka 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu amma saçmalamışsınız. Adamlar bir önceki neslin (PS4) tutmuş, sağlam oyunlarını PC ye getiriyor işte. Ben hayatımda hiç bloodborne, GOW, last of us, uncharted oynamadım ama PC ye gelirde oynarsam sonuçta bu oyunların PS5 de devam oyunları kesinlikle yapılacaktır yeni oyunlarıyla belki bana PS5 aldırır atıyorum GOW un hastası olurum PS5 e devam oyunu gelince gider PS5 alırım yada ben almasam bile XBOX ve PS5 arasında kalan adama kesin PS5 aldırır. Bunlar önemli şeyler ama ''vay efendim ben playstation a para verdim benim oyunlarımı PC de ki adam oynamasın ühü ühü'' diye zırlavan veletler anlamaz maalesef.
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    ShinQda 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen gün days gone dan sonra DH de konuşuluyordu konu. Bizden biridir iddia yı uyduran. Kedidir kedi
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    God of War PC'ye çıkarsa yaşadık
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    PURECAUCASIANWHITE 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    çöp konsol oyunlarını birtaraflarına soksunlar.

    Burası 60fps+ultra graphics,klavye-mouse mekanı dandik portlara geçiş yok.



    Plebianlar sevinsin 3tane oyuncukları var diye
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    Source (Barış ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft özel oyunlarını PC'ye getirirken Sony onu izlemeyecek gibi..
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    N Numenorian Man 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oooh Uncharted gelsin şöyle grafikleri bassınlar oynayalım.
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    8270 kez okundu.
    42 kişi, toplam 43 yorum yazdı.

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