God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası

PC oyuncuları yakında daha fazla PlayStation-özel oyununu oynama fırsatı yakalayacak. Sony, Horizon Zero Dawn ve Days Gone'ın ardından yeni duyuruların da geleceğini söylemişti. Twitter'daki bir hesabın ortaya attığı iddiaya göre bu oyunlar Bloodborne, God of War, Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Ghost of Tsushima şeklinde olacak.
CrazyLeaksOnATrain isimli hesap daha önce Kingdom Hearts serisinin Epic Games Store üzerinden PC'ye geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Ayrıca Ninja Gaiden Trilogy remaster ve Nioh 2 PC port'u da yine doğru tahminleri arasında yer alıyor. Tahminler birkaç aylık hatayla da olsa doğru çıkmış.
Söz konusu Twitter hesabı ne kadar güvenilir elbette bilemiyoruz. Kingdom Hearts-Epic Games tahmini özellikle oldukça ilginç diyebiliriz. Haziran 2020'de bu anlaşmayı sızdırmış olması epey enteresan. Ancak Sony tarafında yine de Ghost of Tsushima, God of War ve Bloodborne iddiaları zor bir ihtimal gibi görünüyor. Özellikle de God of War gibi markanın PC'ye gelmesi çok büyük bir olay olur.
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Windows zaten Microsoft platformu. Hem işletim sistemi, hem komisyon sistemi, hem xbox'dan perakende bazında kazanıyorlar. Dolayısı ile oyunları Gamepass ile vermek, PC'ye çıkarmak, platforma zarar vermiyor. Zaten exclusive oyunları yok. Multiplatform içinde kimsenin canını sıkmıyorlar.
Sony için işler öyle değil. Playstation ve lens/mercek pazarı Sony'nin son kaleleri, son can damarları. Ki Sony=Exclusive olduğunu bilmeyen duymayan yok. Zamanında Xbox'a karşı hazırlanan bütün E3 sunumlarında, Sony nasılda exclusive işini ana odağı yaptığını itiraf etmişti. Nereden vuracaklarını biliyorlardı.
Şimdi ise Jim Ryan gibi konserveci bir adam var Sony'nin playstation departmanının başında. Vizyonu inanılmaz tehlikeli. Sony'i bir Microsoft yapmaya çalışıyor ama bu pazar dengesi ile yemez. Ben ki 4 nesildir Sony ile iç içeyim, beni bile sürüncemeye itti bu demeçler. Neden Ps5 alayım ki ? Hali hazırda 5700XT'li bir PC var.
Microsoft bu ekosistemin devamlılığı adına konsoluna bağımlı değil, ancak Sony'de alternatif yok ! Ben Playstation almazsam, artık o ekosisteme dahil değilim. DLC'ler, oyun komisyonları, online ücretler, servisler beni bağlamıyor. Ama yine oturup bir Uncharted, GoW oynayabileceğim ...
Bir endişemi daha aktarayım; unutmayın ki bu kadar güçlü prodüksiyona sahip oyunlar, bu kadar dudak uçuklatan bütçeler, konsollar sayesinde verilebiliyor. Zamanında Witcher 3 için CDPR "konsollar olmasaydı böyle bir oyun mümkün olamazdı" demişlerdi, kendilerine PC kökenli olmalarına karşın sorulan soruya verdikleri cevap olarak ...
Yani burada bir kaç kişi ağız yamultup "yeağğğ pc de oynarıkkk" diyor olabilirler ama her yıl oyun ödüllerini işgal eden bu yapımlar, annelerinin kurabiyeleri ve sütleri hatırına yapılmıyor. Hala daha AAA single player pazarı konsolların elinde. 1'e 10'luk satış farkları var. Nintendo yağdırıyor mesela.
Her şeyin PC'ye gelmesini isteyen tayfa, bir bakmış gelen bir şey yok, çünkü yapım maliyetleri karşılanmıyor. E kimsede enayi değil, ben konsolda alıp oynayıp, oyunun masraflarını çıkarttırdıktan sonra, millet PC'de torrent ile oynasın ...
Ondan sonra bütün pazar moba, building, survivor, looter shooter çöplüğüne dönecek .
Last of us ,uncharted , gtourismo için ..hatta şu anda ps4 kafeler kapalı bir tanesinin işletmecisiyle iletişime geçip kardeş bana kiraya versene vs diyesim var...
Not : Yıllardır oyun oynamıyorum bu arada , pandemi dönemi iş güç ve sağlık konusundaki huzursuzlar ,çok bunalttı .Sırf kafam bu konulardan dağılsın meşgul olsun diye ....