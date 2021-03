God of War, Uncharted ve Ghost of Tsushima PC'ye geliyor iddiası

Tam Boyutta Gör

PC oyuncuları yakında daha fazla PlayStation-özel oyununu oynama fırsatı yakalayacak. Sony, Horizon Zero Dawn ve Days Gone'ın ardından yeni duyuruların da geleceğini söylemişti. Twitter'daki bir hesabın ortaya attığı iddiaya göre bu oyunlar Bloodborne, God of War, Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Ghost of Tsushima şeklinde olacak.

CrazyLeaksOnATrain isimli hesap daha önce Kingdom Hearts serisinin Epic Games Store üzerinden PC'ye geleceğini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Ayrıca Ninja Gaiden Trilogy remaster ve Nioh 2 PC port'u da yine doğru tahminleri arasında yer alıyor. Tahminler birkaç aylık hatayla da olsa doğru çıkmış.

Söz konusu Twitter hesabı ne kadar güvenilir elbette bilemiyoruz. Kingdom Hearts-Epic Games tahmini özellikle oldukça ilginç diyebiliriz. Haziran 2020'de bu anlaşmayı sızdırmış olması epey enteresan. Ancak Sony tarafında yine de Ghost of Tsushima, God of War ve Bloodborne iddiaları zor bir ihtimal gibi görünüyor. Özellikle de God of War gibi markanın PC'ye gelmesi çok büyük bir olay olur.

