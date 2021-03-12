God of War yapımcısı, Xbox'ın oyun stüdyosuna katıldı

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Xbox tarafından haberler son günlerde ciddi oranda artmış durumda. Son haber de Xbox'ın birinci parti oyun stüdyosu The Initiative hakkında.

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God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor

2018 yılında yayınlanan ve hem PlayStation markasının hem de oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri haline gelen God of War'un yapımcılarından Rhonda Cox, Xbox'ın birinci parti oyun stüdyosu The Initiative'e katıldığını açıkladı. Kendisi Perfect Dark isimli yeni oyun üzerinde Kıdemli Yapımcı unvanına sahip olacak.

Rhonda Cox daha öncesinde Star Wars Jedi: Fallen Order ve World of Warcraft gibi oyunlar üzerinde de çalışmıştı. Bu haber elbette Santa Monica Studio veya God of War'ın yeni oyunu oyunu için kötü haber anlamına gelmiyor ancak yine de başarılı oyunlar üzerinde çalışan isimleri başka stüdyolarda görmek sevindirici.

Perfect Dark isimli oyun da geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurulmuştu. Net çıkış tarihi bilinmiyor ancak çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.

https://www.psu.com/news/god-of-war-producer-jumps-over-to-the-initiative-to-work-on-perfect-dark/

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