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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    God of War yapımcısı, Xbox'ın oyun stüdyosuna katıldı

    PlayStation markasının en sevilen oyunlarından biri olan God of War'un yapımcısı Rhonda Cox, Xbox'ın birinci parti oyun stüdyosu The Initiative'e katıldı.
    12 Mart 2021, 14:30 (5 sa.)
    1,4b
    31
    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    God of War yapımcısı, Xbox'ın oyun stüdyosuna katıldı
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    Xbox tarafından haberler son günlerde ciddi oranda artmış durumda. Son haber de Xbox'ın birinci parti oyun stüdyosu The Initiative hakkında.

    Ayrıca Bkz. "Bu yaz Xbox etkinliği yapılacağı onaylandı; daha fazla Bethesda haberi göreceğiz"

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    2018 yılında yayınlanan ve hem PlayStation markasının hem de oyun dünyasının en sevilen yapımlarından biri haline gelen God of War'un yapımcılarından Rhonda Cox, Xbox'ın birinci parti oyun stüdyosu The Initiative'e katıldığını açıkladı. Kendisi Perfect Dark isimli yeni oyun üzerinde Kıdemli Yapımcı unvanına sahip olacak.

    Rhonda Cox daha öncesinde Star Wars Jedi: Fallen Order ve World of Warcraft gibi oyunlar üzerinde de çalışmıştı. Bu haber elbette Santa Monica Studio veya God of War'ın yeni oyunu oyunu için kötü haber anlamına gelmiyor ancak yine de başarılı oyunlar üzerinde çalışan isimleri başka stüdyolarda görmek sevindirici. 

    Perfect Dark isimli oyun da geçtiğimiz yıl Aralık ayında duyurulmuştu. Net çıkış tarihi bilinmiyor ancak çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.



    https://www.psu.com/news/god-of-war-producer-jumps-over-to-the-initiative-to-work-on-perfect-dark/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xbox coştu geliyor 😁
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    C ctntas 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bari çakma Gow yapında oynayak. Tadı damağımda kaldı. Gow gibi başka oyunda yok :(
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    Chromer 4 sa. ( Mesaj Silindi ) ctntas
    Gerçekten hocam xbox almak istiyorum ama aklım hep gow'da ne taklit edilebildi ne de başka bir oyun yerini alabildi
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