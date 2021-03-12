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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu yaz Xbox etkinliği yapılacağı onaylandı; daha fazla Bethesda haberi göreceğiz

    Birkaç gündür söylentileri çıkan Xbox etkinliği sonunda onaylandı. Bu yaz Bethesda oyunlarının haberlerinin de dahil olduğu bir Xbox etkinliği izleyeceğiz.
    12 Mart 2021, 13:00 (6 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yaz Xbox etkinliği yapılacağı onaylandı; daha fazla Bethesda haberi göreceğiz
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    Oyun dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Xbox, dün akşam düzenlediği Xbox-Bethesda etkinliğinde birçok önemli haber verdi ve daha fazla haberin verileceği etkinliği de onayladı.

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    Ayrıca Bkz. "20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak"

    Bildiğiniz gibi Microsoft, Bethesda'nın da bağlı olduğu Zenimax Media'yı geçtiğimiz günlerde satın aldı ve kendi bünyesine kattı. Bu satın alım sonucunda da 13 farklı Bethesda oyunu daha Xbox Game Pass sistemine dahil oldu ve toplamda 20 farklı Bethesda oyunu Game Pass kütüphanesinde bulunuyor.

    Bu satın alımda en büyük merak konusu da şüphesiz Bethesda oyunlarının Xbox'a özel olup olmayacağıydı. Çıkan her Bethesda oyunu Xbox'a özel olmayacak ancak yapılan açıklamaya göre Bethesda'nın birincil hedefi oyunculara Xbox'ta güzel bir deneyim yaşatmak. Ancak Bethesda, Xbox için de özel olarak geliştirilmiş oyunlara da imza atacak. Yani Xbox sahiplerinin Bethesda'dan özel oyunlar bekleyebileceğini söyleyebiliriz.

    Xbox-Bethesda ortaklığına dair daha fazla haberi de bu yaz göreceğiz. Xbox pazarlama genel müdürü Aaron Greenberg, bu yaz Bethesda haberlerinin ön planda olduğu genel bir Xbox etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Bu etkinliğin E3'te yaptıkları sunumlara benzeyeceğini de ekledi. Ne yazık ki şu an için net bir tarih verilmiş değil.



    https://www.ign.com/articles/xbox-confirms-summer-event-will-include-more-bethesda-news
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    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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