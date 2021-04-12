Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi

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Salgın sebebiyle sizin de bildiğiniz gibi 2020 ve 2021 yılı sinema sektörü için fazlasıyla boş geçiyor. Neredeyse hiçbir popüler film vizyona girmiyor ve erteleniyor. Ancak geçtiğimiz ay vizyona giren Godzilla vs. Kong, bu konuda izleyenleri biraz da olsa rahatlattı.

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Godzilla vs. Kong, özellikle sesleri ve görsel efektleriyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumlu eleştiriler almayı başardı. Zaten filmin en büyük amacı da bu konuda bir başarı sağlayabilmekti. Gişe anlamında da Covid-19'a rağmen gayet güzel bir iş başardığını söylemek mümkün.

Bildiğiniz gibi Godzilla vs. Kong, MonsterVerse isimli bir evrende geçiyor ve bu evrende isminden de anlayabileceğiniz gibi mitolojilerde ve efsenalarde bulunan birçok canavar bulunuyor. Legendary Entertainment CEO'su Josh Grode ise bu evrende geçen birçok fikirleri olduğunu söyledi. Ayrıca daha fazla film için fikirleri olduğunu da ekledi.

Umuyoruz ki farklı canavarların da olduğu ve yine görsel açıdan başarılı olan birçok MonsterVerse filmini gelecekte sinemalarda görebiliriz. Özellikle sinemaların açık olduğu bir dönemde bu tarz filmleri IMAX salonlarda izlemek fazlasıyla keyifli oluyor.

https://screenrant.com/godzilla-vs-kong-sequel-movies-monsterverse-ideas-update/

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