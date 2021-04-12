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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi

    Geçtiğimiz ay yayınlanan Godzilla vs. Kong filmi eleştirmenler tarafından fazlasıyla iyi yorumlar aldı. Görünen o ki gelecekte bu evrende geçen daha fazla göreceğiz.
    12 Nisan 2021, 21:30 (1 gün)
    4,2b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi
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    Salgın sebebiyle sizin de bildiğiniz gibi 2020 ve 2021 yılı sinema sektörü için fazlasıyla boş geçiyor. Neredeyse hiçbir popüler film vizyona girmiyor ve erteleniyor. Ancak geçtiğimiz ay vizyona giren Godzilla vs. Kong, bu konuda izleyenleri biraz da olsa rahatlattı. 

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    Godzilla vs. Kong, özellikle sesleri ve görsel efektleriyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumlu eleştiriler almayı başardı. Zaten filmin en büyük amacı da bu konuda bir başarı sağlayabilmekti. Gişe anlamında da Covid-19'a rağmen gayet güzel bir iş başardığını söylemek mümkün. 

    Bildiğiniz gibi Godzilla vs. Kong, MonsterVerse isimli bir evrende geçiyor ve bu evrende isminden de anlayabileceğiniz gibi mitolojilerde ve efsenalarde bulunan birçok canavar bulunuyor. Legendary Entertainment CEO'su Josh Grode ise bu evrende geçen birçok fikirleri olduğunu söyledi. Ayrıca daha fazla film için fikirleri olduğunu da ekledi.

    Umuyoruz ki farklı canavarların da olduğu ve yine görsel açıdan başarılı olan birçok MonsterVerse filmini gelecekte sinemalarda görebiliriz. Özellikle sinemaların açık olduğu bir dönemde bu tarz filmleri IMAX salonlarda izlemek fazlasıyla keyifli oluyor.



    https://screenrant.com/godzilla-vs-kong-sequel-movies-monsterverse-ideas-update/
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    Light of Galadriel 1 gün ( Mesaj Silindi ) darkaura
    bunun ne kötü yaqnı var anlamadım istemeyen izlemiyor sonuçta onlar bu filmleri yapıyor diye başka stüdyolar başka işler üstünde mi çalışamıyor yani nedir ? fiziksel sinemalarında günden güne bittiğini göz önünde bulundurursak bunun bence kötü bir yanı yok aksiyon için izleyen büyük bir kitle var sonuçta
    bunun ne kötü yaqnı var anlamadım istemeyen izlemiyor sonuçta onlar bu filmleri yapıyor diye başka stüdyolar başka işler üstünde mi çalışamıyor yani nedir ? fiz...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    N nebulabado 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Godzilla'nın İntikamı :)
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    .Zatoichi. (Master Chief) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her film derin bir senaryo ve buram buran sanat kokmak zorunda değil. Bazı filmler çerezliktir. Bu filmde böyle bir film. Görsel efektleri ile falan kendini izlettiren bir yapım.

    Anlamadığım Godzilla yada Kong filmleri izlerken Esaretin Bedeli yada ne bilim Schindler'in Listesi gibi beklentileriniz mi var.
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    gişe yaptıkça devam ederiz demiş işte özetle
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    Rindaman ( -) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tahiminim Pasifik Rim ve Godzilla evrenini birleştirmek.
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz filmlerde derin bir hikaye aranmaz görsel şov ve sesler için izlenir.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Godzilla nın oğlu falan gelir heral
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    TIGERSHARK 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Maalesef filmi İzledim.
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    bobsantino (Burak ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu mok atanları anlamak çok güç. Beğenmiyorsan izlemezsin. Filmler kötü filmler de değil.
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    Gamer007_ (james ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) bobsantino
    aynen öyle anlamadım gitti cebincen para çıkıyor film yapılırken sanki, isteyen izler isteyen izlemez adam film cekmek için izin mi alıcak
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Boku çıkacak demenin başka bir yolu.....
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    GHOSTEAGLE00 (on ) 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    sana göre kardeşim ya çoğunuzu anlamıyorum filmi sevmiyorsunuz fakat neden gelip film hakkında şöyle böyle diyorsunuz sevmiyorsanız filmle alakalı şey sizi ilgilendirmez demektir bu filmi sevenler var ve izliyorlar sevmeyen izlemez
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    N nebulabado 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Godzilla'nın İntikamı :)
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    strathmorea (alper ozan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Film falan değil bunlar. Gişe odaklı yıllık bazda çıkan ticari faaliyet. Sadece para kopartma amaçlı. Bir filmi gişede çakılsın anında diğerleri iptal oluyor zaten.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Hangi film kâr amacı gütmuyor acaba
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    trakyAli-1986 (ali ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) strathmorea
    Sanat filmi izlemeniz lazım. Hatta bağımsız yapım olması daha iyi
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    4244 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    godzilla vs kong, godzilla ve
    4 etiket daha kong monsterverse yeni film Bilim ve Teknoloji
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