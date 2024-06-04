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    Anlık Bildirim

    Alien: Romulus filminden yeni fragman yayınlandı

    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak olan Alien: Romulus'tan yeni bir fragman yayınlandı. Yeni Alien filmi, son yıllarda daha çok bilim-kurgu tarafına ağırlık veren seriyi korku türüne geri döndürecek.
    Yeni Alien filminden bir fragman daha yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yaz vizyona girecek en dikkat çekici yapımlardan biri de yeni Alien filmi olacak. Alien: Romulus adını taşıyan film, ağustos ayında sinemaseverlerle buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşayan film için tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Studios, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Bilim-kurgu ve korku türlerini başarılıyla harmanlayan Alien (Yaratık) serisi, Romulus ile birlikte yeni bir döneme girecek. Ridley Scott'ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı Alien: Romulus, serinin son çıkan filmi Covenant'a doğrudan bir devam filmi olmayacak; Bunun yerine aynı evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Romulus'ta korku türünün bilim-kurgudan daha ağır bastığını gösteriyor.

    Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek

    Romulus, ilk Alien filmi ile James Cameron'ın çektiği ikinci filmin arasında geçiyor ve uzak bir gezegende yaşayan bir grup gencin, evrendeki en tehlikeli yaşam türüyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

    Alien: Romulus'un yönetmen koltuğunda, Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez oturuyor. Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor.

    Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan Disney, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürmeyi deneyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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