Alien: Romulus filminden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaz vizyona girecek en dikkat çekici yapımlardan biri de yeni Alien filmi olacak. Alien: Romulus adını taşıyan film, ağustos ayında sinemaseverlerle buluşacak. Çıkış tarihi yaklaşayan film için tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Studios, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Bilim-kurgu ve korku türlerini başarılıyla harmanlayan Alien (Yaratık) serisi, Romulus ile birlikte yeni bir döneme girecek. Ridley Scott'ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı Alien: Romulus, serinin son çıkan filmi Covenant'a doğrudan bir devam filmi olmayacak; Bunun yerine aynı evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, Romulus'ta korku türünün bilim-kurgudan daha ağır bastığını gösteriyor.

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Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek

Romulus, ilk Alien filmi ile James Cameron'ın çektiği ikinci filmin arasında geçiyor ve uzak bir gezegende yaşayan bir grup gencin, evrendeki en tehlikeli yaşam türüyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

Alien: Romulus'un yönetmen koltuğunda, Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez oturuyor. Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan Disney, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürmeyi deneyecek.

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Yeni Alien filminden bir fragman daha yayınlandı