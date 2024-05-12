Yeni Godzilla x Kong filmi için hazırlıklara başlandı

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong'u bir kez daha aynı filmde buluşturan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın imzasını taşıyan film, özellikle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ama bu kötü yorumlara rağmen gişede başarı yakaladı. Filmin dünya genelindeki gişe hasılatı bugün itibarıyla 555 milyon dolara ulaşmış durumda.

Godzilla x Kong'un gişede yakaladığı başarı, bu serinin yeni filmlerinin de önünü açmış oldu. Nitekim bu serinin bir sonraki filmi için şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.

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Yeni Godzilla x Kong Filmini Dave Callaham Yazacak

Bu serinin arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment, serinin yeni filmini yazması için Dave Callaham ile anlaştı. MonsterVerse adı verilen bu sinematik evrenin ilk filmi olan Godzilla'nın da senaryosunu yazan Dave Callaham'ın filmografisinde The Expendables, Shang-Chi, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 gibi yapımlar bulunuyor.

Callaham'ın yazacağı yeni filmi kimin yöneteceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak Legendary'nin bir kez daha Adam Wingard ile çalışma niyetinde olduğu biliniyor. Neticede yönetmenin çektiği son iki film gişede başarı yakaladı. Öte yandan filmlerin zayıflıkları da genelde yönetmenlik kaynaklı değil, senaryo kaynaklıydı. Bu yüzden Wingard'ın geri dönme ihtimali epey yüksek görünüyor. Ancak şimdilik bir anlaşma imzalanmadı. Zaten film henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında.

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Godzilla ve King Kong yeni bir filmle geri dönecek