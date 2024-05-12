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    Yeni Godzilla x Kong filmi için hazırlıklara başlandı

    Godzilla x Kong: The New Empire'ın gişede başarı yakalamasının ardından bu serinin bir sonraki filmi için hazırlıklara başlandı. Yeni filmin senaryosunu kaleme alacak isim belli oldu.
    Godzilla ve King Kong yeni bir filmle geri dönecek Tam Boyutta Gör
    Godzilla ve King Kong'u bir kez daha aynı filmde buluşturan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın imzasını taşıyan film, özellikle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ama bu kötü yorumlara rağmen gişede başarı yakaladı. Filmin dünya genelindeki gişe hasılatı bugün itibarıyla 555 milyon dolara ulaşmış durumda.

    Godzilla x Kong'un gişede yakaladığı başarı, bu serinin yeni filmlerinin de önünü açmış oldu. Nitekim bu serinin bir sonraki filmi için şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.

    Yeni Godzilla x Kong Filmini Dave Callaham Yazacak

    Bu serinin arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment, serinin yeni filmini yazması için Dave Callaham ile anlaştı. MonsterVerse adı verilen bu sinematik evrenin ilk filmi olan Godzilla'nın da senaryosunu yazan Dave Callaham'ın filmografisinde The Expendables, Shang-Chi, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 gibi yapımlar bulunuyor.

    Callaham'ın yazacağı yeni filmi kimin yöneteceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak Legendary'nin bir kez daha Adam Wingard ile çalışma niyetinde olduğu biliniyor. Neticede yönetmenin çektiği son iki film gişede başarı yakaladı. Öte yandan filmlerin zayıflıkları da genelde yönetmenlik kaynaklı değil, senaryo kaynaklıydı. Bu yüzden Wingard'ın geri dönme ihtimali epey yüksek görünüyor. Ancak şimdilik bir anlaşma imzalanmadı. Zaten film henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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