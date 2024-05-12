Yeni Godzilla x Kong filmi için hazırlıklara başlandı

Godzilla x Kong'un gişede yakaladığı başarı, bu serinin yeni filmlerinin de önünü açmış oldu. Nitekim bu serinin bir sonraki filmi için şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.
Yeni Godzilla x Kong Filmini Dave Callaham Yazacak
Bu serinin arkasındaki stüdyo olan Legendary Entertainment, serinin yeni filmini yazması için Dave Callaham ile anlaştı. MonsterVerse adı verilen bu sinematik evrenin ilk filmi olan Godzilla'nın da senaryosunu yazan Dave Callaham'ın filmografisinde The Expendables, Shang-Chi, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 gibi yapımlar bulunuyor.
Callaham'ın yazacağı yeni filmi kimin yöneteceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak Legendary'nin bir kez daha Adam Wingard ile çalışma niyetinde olduğu biliniyor. Neticede yönetmenin çektiği son iki film gişede başarı yakaladı. Öte yandan filmlerin zayıflıkları da genelde yönetmenlik kaynaklı değil, senaryo kaynaklıydı. Bu yüzden Wingard'ın geri dönme ihtimali epey yüksek görünüyor. Ancak şimdilik bir anlaşma imzalanmadı. Zaten film henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.