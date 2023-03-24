Gökbey helikopterinin yerli TEI-TS1400 motoru insanlı uçuşa hazır

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey için geliştirilen TEI-TS1400 Turboşaft Motoru insanlı uçuşa hazır hale geldi. İnsanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış ki adet TEI-TS1400, bu ay sonunda TUSAŞ’a teslim edilecek.

Daha önce entegrasyon çalışmaları için TEI-TS1400 motoru teslim edilmişti. Şimdi de insanlı uçuş için güvenilir olgunluktaki iki adet motor teslim edilecek. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“TUSAŞ'a motor teslim edilmeden önce insanlı uçuş öncesi yapılması gereken testlerin hemen hemen hepsini tamamladık. Biraz daha süremiz olduğundan ilave testlerle motorları çalıştırıyoruz ama şu anda bir sıkıntımız yok. Bir aksilik olmazsa inşallah mart ayı sonunda insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz, TUSAŞ da bu motorları takacak. İlk insanlı uçuşu bu yıl içinde görürüz diye umuyoruz."

Tam Boyutta Gör Gökbey Genel Maksat Helikopteri, sivil ve askeri amaçlı kullanımlara yönelik tasarlandı. Zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz faaliyet gösterebilecek. VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri icra edebilecek. Geniş görev yelpazesi, bakım kolaylığı ve geniş iç kabini ile öne çıkıyor. Gökbey’in bu sene içerisinde yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk insanlı uçuş testini yapması planlanıyor.

TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, kalkış sırasında 1470 beygir güç üretiyor. Uygun şartlarda 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. 20.000 feet servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı ile dikkat çekiyor.

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TEI-TS1400 Teknik Özellikleri

Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp

30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp

Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)

Servis Yüksekliği: 20.000 ft

Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m

MTOW: 6050 kg

Azami Seyir Sürati: 306 km/sa

Servis Tavanı: 6069 m

Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)

Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)

Ana Rotor Çapı: 13.20 m

Standart Yakıt Tankı: 1020 kg

Harici Yakıt Tankı: 280 kg

Bagaj Hacmi: 1,1 m3

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

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Gökbey helikopterinin yerli TEI-TS1400 motoru insanlı uçuşa hazır