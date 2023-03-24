Gökbey helikopterinin yerli TEI-TS1400 motoru insanlı uçuşa hazır

Daha önce entegrasyon çalışmaları için TEI-TS1400 motoru teslim edilmişti. Şimdi de insanlı uçuş için güvenilir olgunluktaki iki adet motor teslim edilecek. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“TUSAŞ'a motor teslim edilmeden önce insanlı uçuş öncesi yapılması gereken testlerin hemen hemen hepsini tamamladık. Biraz daha süremiz olduğundan ilave testlerle motorları çalıştırıyoruz ama şu anda bir sıkıntımız yok. Bir aksilik olmazsa inşallah mart ayı sonunda insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz, TUSAŞ da bu motorları takacak. İlk insanlı uçuşu bu yıl içinde görürüz diye umuyoruz."
TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, kalkış sırasında 1470 beygir güç üretiyor. Uygun şartlarda 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. 20.000 feet servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı ile dikkat çekiyor.
TEI-TS1400 Teknik Özellikleri
- Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
- 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
- Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
- Servis Yüksekliği: 20.000 ft
- Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm
Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri
- Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
- MTOW: 6050 kg
- Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
- Servis Tavanı: 6069 m
- Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
- Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
- Ana Rotor Çapı: 13.20 m
- Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
- Harici Yakıt Tankı: 280 kg
- Bagaj Hacmi: 1,1 m3
- Mürettebat: 2
- Yolcu: 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)