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    Gökbey helikopterinin yerli TEI-TS1400 motoru insanlı uçuşa hazır

    Gökbey Genel Maksat Helikopteri için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TEI-TS1400'ün insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış versiyonları TUSAŞ'a teslim edilecek. 
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    Gökbey helikopterinin yerli TEI-TS1400 motoru insanlı uçuşa hazır Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey için geliştirilen TEI-TS1400 Turboşaft Motoru insanlı uçuşa hazır hale geldi. İnsanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış ki adet TEI-TS1400, bu ay sonunda TUSAŞ’a teslim edilecek.

    Daha önce entegrasyon çalışmaları için TEI-TS1400 motoru teslim edilmişti. Şimdi de insanlı uçuş için güvenilir olgunluktaki iki adet motor teslim edilecek. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “TUSAŞ'a motor teslim edilmeden önce insanlı uçuş öncesi yapılması gereken testlerin hemen hemen hepsini tamamladık. Biraz daha süremiz olduğundan ilave testlerle motorları çalıştırıyoruz ama şu anda bir sıkıntımız yok. Bir aksilik olmazsa inşallah mart ayı sonunda insanlı uçuş için ilk iki motorumuzu vereceğiz, TUSAŞ da bu motorları takacak. İlk insanlı uçuşu bu yıl içinde görürüz diye umuyoruz."

    Gökbey helikopterinin yerli TEI-TS1400 motoru insanlı uçuşa hazır Tam Boyutta Gör
    Gökbey Genel Maksat Helikopteri, sivil ve askeri amaçlı kullanımlara yönelik tasarlandı. Zorlu iklim koşullarında, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz faaliyet gösterebilecek. VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri icra edebilecek. Geniş görev yelpazesi, bakım kolaylığı ve geniş iç kabini ile öne çıkıyor. Gökbey’in bu sene içerisinde yerli TEI-TS1400 motoru ile ilk insanlı uçuş testini yapması planlanıyor.

    TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, kalkış sırasında 1470 beygir güç üretiyor. Uygun şartlarda 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. 20.000 feet servis yüksekliği ve 23.000 rpm çıkış şaft hızı ile dikkat çekiyor.

    TEI-TS1400 Teknik Özellikleri

    • Kalkış Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.400 shp
    • 30 sn. Tek Motor Gücü (Deniz Seviyesi Statik): 1.660 shp
    • Kalkış Gücü/Ağırlık: 8,54 (shp)/(kg)
    • Servis Yüksekliği: 20.000 ft
    • Çıkış Şaft Hızı: 23.000 rpm

    Gökbey Helikopteri Teknik Özellikleri

    • Uzunluk (rotorlar dönerken): 15,87 m
    • MTOW: 6050 kg
    • Azami Seyir Sürati: 306 km/sa
    • Servis Tavanı: 6069 m
    • Menzil: 740 km (Harici yakıtla 948 km)
    • Havada Kalış: 3,8+ Saat (Harici yakıtla 5+ saat)
    • Ana Rotor Çapı: 13.20 m
    • Standart Yakıt Tankı: 1020 kg
    • Harici Yakıt Tankı: 280 kg
    • Bagaj Hacmi: 1,1 m3
    • Mürettebat: 2
    • Yolcu: 12
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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