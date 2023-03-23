Altay tankı 23 Nisan'da TSK'ya teslim edilecek

- 2025 yılında seri üretime geçilecek
- Altay tankındaki yeni sistemler neler?
- Seri üretimi Ankara'da yapılacak
- Altay tankı özellikleri
- Yorumlar
2014 yılında prototip olarak üretilen ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda kullanılacak motora Almanya ambargo uyguladığı için ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli talepleri olduğu için tankın üretimi gecikti. BMC Savunma tarafından devam ettirilen Altay tankı projesinde çeşitli değişiklikler yapıldı. Yeni sistemler ve yeni güç grubu entegre edildi. Yeni Altay tankında Hyundai Doosan üretimi DV27K dizel motoru ve SNT Dynamics tarafından üretilen EST15K şanzımanı kullanılıyor.
2025 yılında seri üretime geçilecek
Nisan ayında 2 adet Altay tankı üretiminin tamamlanması ve 23 Nisan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) test için teslimatı yapılması planlanıyor. TSK tarafından yapılacak saha testlerinin 2024 yılında tamamlanması ön görülüyor. Altay tankı 2025 yılında Kore güç grubuyla seri üretime başlayacak. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yerli motor entegre edilecek ve yerli motorla seri üretime devam edilecek.
Altay tankındaki yeni sistemler neler?
2014 yılında tanıtılan prototipine kıyasla yeni Altay tankına kazandırılan yeni yetenekler arasında aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.
Seri üretimi Ankara'da yapılacak
BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, Sakarya-Karasu yerine Ankara'nın Altay tankının seri üretimi için daha uygun yer bir olduğuna karar verdiklerini ifade ederek, "Karasu 49 yıllığına BMC'ye tahsis edilmiş bir alandı. Karasu'daki arazinin devlete devri için işlemleri başlattık. Ankara'da bir organize sanayi bölgesinde arazi satın aldık, Altay tankının seri üretimini orada gerçekleştireceğiz." dedi.
Altay tankı özellikleri
- Maksimum Güç: 1500 beygir
- Maksimum Hız: 65 km/h
- Arazi Hızı (Engebesiz): 45 km/h
- Transmisyon: 5 ileri 3 geri (Otomatik)
- Tırmanma Kabiliyeti: 60%
- Su Altı Geçiş: 4 m
- Derin Sulardan Geçiş: 2,2 m
- Mürettebat Kapasitesi: 4 (Tank Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Sürücü)
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)