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    Gökdelenlerdeki enerji ihtiyacının %40’ı sadece PV pencereler ile karşılanabilir

    Gökdelenlerdeki enerji ihtiyacının büyük bir kısmı sadece üzerlerine eklediğimiz camların PV özelliği kazandırılması ile karşılanabilir. Üstelik bu teknoloji aşırı ısınma sorununa da çözüm getiriyor.
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    Gökdelenler hem içeriklerindeki aşırı elektrik tüketimi hem de fazla miktarda olan camlarının sera etkisi yaratması ile genelde ısınmadan çok soğutmaya ihtiyaç duyar. Uyguladığımız çözüm ise karartıcı film camları veya yansımalı camlar ile ısıyı dışarıda tutma çabasından ibaret. Bu çözüm, içerisi için kışın karanlığa yazın ise bina etrafının ekstra ısınmasına yol açarak ısı adalarının oluşmasına neden oluyor.

    Fotovoltaik camlar ise görünür ışığın tamamen geçmesi şeklinde ya da yeterince şeffaf kalacak biçimde elektrik üretebiliyor. Tabi açık alana ya da çatıya uygun açıda monte edilmiş özel paneller kadar verimli değiller ama güç üretmekte başarılılar. Sonuçta cephe kaplamasında bu tür paneller, mimari açıdan taviz vermeden enerji üretimini sağlamakta.

    Gökdelenlerden enerji üretmek

    ABD’ye ait Ulusal Yenilenebilir Enerjiler Laboratuvarı'nın (NREL) yaptığı araştırmaya göre gökdelenlerdeki cam yüzey alanı gittikçe artmakta. Bu alanı güneş enerjisini rahatsız etmeden elektrik enerjisine dönüştüren bir sisteme geçersek binanın ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yarısına yakınını üretebiliriz.

    Gökdelenlerden enerji üretmek Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar açık kaynak kodlu olarak binaların simülasyonunu yapan bir yazılım da geliştirmiş. Bu yazılım sayesinde Denver’da yaptıkları simülasyonda bina uzadıkça binanın dışa bağımlılığı azalmakta, önce sıfır enerji binaya, ardından enerji fazlası veren binaya dönüşmekte.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 18 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 20 saat önce

    Süper ötesi

    Profil resmi
    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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