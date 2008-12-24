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Goldstriker'dan Nokia 8800 Arte: Princess Edition

10 yıl
14,3b
1
14
Diğer
knight
Haber Editörü
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Goldstriker'dan Nokia 8800 Arte: Princess Edition
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İki gün önce Nokia'nın 18 ayar altın ve beyaz deri kaplama telefonu 8800 Gold Arte'yi yakında piyasaya süreceğine dair haberi sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Goldstriker sürpriz şekilde en son çalışması 8800 Arte: Princess Edition'ı duyurdu.

İngiltere - Liverpool merkezli Goldstriker firması, uzun süredir cep telefonlarını altın, swarovski kristali, elmas gibi değerli parçalarla süsleyip yeniden yorumluyor. Nokia 8800 Arte'de 8.2 karatlık elmas ve platinyum kaplama kullanılmış ve telefonun ön-arka kısımlarına deri kaplamaya yer verilmiş. Princess Edition'ın fiyat seviyesi önceden tahmin edebileceğiniz gibi dudak uçuklatıcı cinsten. Telefonun Paris'deki Colette mağazasında 12.600€ civarında satılması bekleniyor. Elbette bir cep telefonuna 12.600€ ödeyebilen kişiler için Paris'e gitmenin problem teşkil etmeyeceğini düşünmüyor değiliz.


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master216 10 yıl
class bir telefon :D
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SS Karaçay 10 yıl
8800 ın bir ağırlığı var çyle modellerle çiziyorlar karizmayı.
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MoqoKo 10 yıl
Ben eşime alırım
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
paris hilton luk ürünler bunlar :D
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CeEr 10 yıl
Bu meblanın kaç katını kumar masasında 10saniyede tüketen yada kaç katını bir günde kazanan bir ticarethaneye sahip olan yada arabasına trilyon veren adam sallar mı? Alır bitane geçer, karısınıda hediye eder :) Verilmez, vermem demeyin. İsraf mı sapına kadar israf
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ali277 10 yıl
12.600€
buna ancak parayı harcamayı bilmeyenler para verir :(
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Synx 10 yıl
Ultra zengin bile olsam, almam şahsen. Hiç yakışmamış.

Bu tür telefonlarda favorim, 8800 Sirocco Sayn edition'dur.
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Nike 10 yıl
Ultra zenginler için güzel telefon biz anca vitrinden görürüz bu telefonu
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Kissed by Fire 10 yıl

Orjinalden alıntı: Nike

Ultra zenginler için güzel telefon biz anca vitrinden görürüz bu telefonu



Türkiye'de vitrinlerde pek fazla dayanabileceğini sanmıyorum



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