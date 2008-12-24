Goldstriker'dan Nokia 8800 Arte: Princess Edition

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İki gün önce Nokia'nın 18 ayar altın ve beyaz deri kaplama telefonu 8800 Gold Arte'yi yakında piyasaya süreceğine dair haberi sizlerle paylaşmıştık. Bugün, Goldstriker sürpriz şekilde en son çalışması 8800 Arte: Princess Edition'ı duyurdu.

İngiltere - Liverpool merkezli Goldstriker firması, uzun süredir cep telefonlarını altın, swarovski kristali, elmas gibi değerli parçalarla süsleyip yeniden yorumluyor. Nokia 8800 Arte'de 8.2 karatlık elmas ve platinyum kaplama kullanılmış ve telefonun ön-arka kısımlarına deri kaplamaya yer verilmiş. Princess Edition'ın fiyat seviyesi önceden tahmin edebileceğiniz gibi dudak uçuklatıcı cinsten. Telefonun Paris'deki Colette mağazasında 12.600€ civarında satılması bekleniyor. Elbette bir cep telefonuna 12.600€ ödeyebilen kişiler için Paris'e gitmenin problem teşkil etmeyeceğini düşünmüyor değiliz.