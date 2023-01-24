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    Google, 20 yıllık çalışanını beklenmedik bir şekilde e-posta ile kovdu

    Teknoloji devleri zorlu ekonomik koşullardan dolayı dev işten çıkarmalar yapıyor ve bunlardan birisi de Google. Firmanın, 20 yıllık çalışanını e-posta ile kovması ise tepkilere neden oldu.
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    Google, 20 yıllık çalışanını e-posta ile kovdu Tam Boyutta Gör
    Artık eski bir Google mühendisi olan Jeremy Joslin, şirkette 20 yıl geçirdikten sonra beklenmedik bir şekilde bir e-posta ile işten çıkarıldığını Twitter üzerinden duyurdu. Öte yandan Google ve diğer teknoloji şirketlerindeki dev işten çıkarmalar ise devam ediyor.

    Google bir süre önce küresel işgücünün yüzde 6’sına denk gelen yaklaşık 12.000 çalışanını işten çıkartacağını duyurmuştu. Bu duyuru Google ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai tarafından geçtiğimiz hafta ilan edilmişti. İşten çıkarmaların nedeni ise şirketin çok fazla insanı çok hızlı bir şekilde işe alması ve gelinen noktada bazılarının işten ayrılmasının artık "ekonomik gerçek" haline gelmesi olarak gösteriliyor.

    Google, yeniden yapılanma sürecinde

    Bu bağlamda 2003 yılında şirkette çalışmaya başlayan Google mühendisi Jeremy Joslin, kendisine işten çıkarıldığını bildiren bir e-postayı gördükten sonra işten çıkarılmasını "tokat yemiş" olarak nitelendirdi. Joslin işten çıkartılmasını beklenmedik olarak ifade ederken süreç içerisinde işinin tehlikede olduğu hissine de hiç kapılmadığını söylüyor.

    Bununla birlikte aniden işten kovulan tek kişi Joslin değil. Google’da 17,5 yıl geçiren araştırma bilimcisi Dan Russel ve 15 yıldır şirkette bulunan pazarlama müdürü Elizabet Hart da ani ve beklenmedik bir şekilde işten çıkartıldıklarını söylüyor.

    Raporlar Google’ın işten çıkarmalarının hiçbir şekilde performansa dayalı olmadığını ve işten çıkarmaların temelinde yeniden yapılanma olduğunu gösteriyor. İşten çıkarılan bazı eski çalışanlar Google’ın insanları tek kullanımlık olarak gördüğünü belirtiyor. Öte yandan Google, odağını yapay zeka konusuna çevirmeyi düşündüğünü ve bu alana yoğunlaşacağını duyurmuştu.

    Kaynakça https://www.businessinsider.com/google-layoffs-alphabet-jobs-pichai-email-slap-in-the-face-2023-1 https://www.tweaktown.com/news/90119/20-year-google-veteran-responds-to-getting-fired-unexpectedly-over-an-email/index.html
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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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