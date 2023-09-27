1998’de kurulan Google, 27 Eylül’de çeyrek asırını doldurdu ve arama, çeviri dahil bazı ürünlerinde doğum gününe özel animasyonlar ekledi. “Happy birthday” araması yapın ve neler olduğunu görün.

Google, 25. yılı için farklı tatiller, etkinlikler veya önemli kişileri onurlandırmak için hazırladığı normal Google logosunu geçici olarak özel bir Google Doodle ile değiştirdi. 25. doğum günü logosunda ilk logodan en yeni logoya Google’ın tüm tasarımları gösteriliyor. Google, 1998’de kurulduğu günden bu yana 5000’den fazla benzersiz doodle oluşturuldu.

Google tarihine kısa bakış

Bugün Google, arama motoru olmanın çok ötesinde. Google, YouTube, Android, Gmail, Haritalar gibi ürünlerle dünya genelinde milyarca kişinin günlük yaşamanın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Google’ın teknoloji dünyasındaki etkisi 2000 yılında Yahoo’nun varsayılan arama motoru haline gelmesiyle yayıldı. Ekim 2000’de AdWords’ün kullanıma sunulmasıyla Google, internetteki reklamcılık hakimiyetinin temelini attı.

Bir sonraki büyük gelişme, 2004’te yaşandı; şu anda birçok kişinin varsayılan e-posta uygulaması olan Gmail hayatımıza girdi.

Google’ın yenilikleri arama ve e-postayla bitmedi. 2005’te Android’i satın alarak ve Google Talk ile mobil sektöre giriş yaptı. 2006’da YouTube’u satın alarak online video alanına giriş yaptı. 2008’de ilk Android telefon piyasaya sürüldü ve Chrome web tarayıcı hayatımıza girdi.

Google Glass, harita, Waze’in satın alınması derken Google’ın ana şirketi Alphabet kuruldu ve 2015’ten bu yana Sundar Pichai, Google CEO’su olarak görev yapıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google, 25. yılını özel bir doodle ile kutladı