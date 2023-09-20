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    Google, 3 yıllık telefonuna yazılım desteği vermeyi kesti

    Google Pixel telefonlar Eylül ayı güvenlik güncellemesini almaya başladı ancak listede Pixel 4a'nın olmaması dikkat çekti. Google, üç yıl önce çıkan telefonuna desteği resmen kesti.
    google pixel 4a yazılım desteğini kesti Tam Boyutta Gör
    Android üreticileri, cihazlarına daha uzun süre yazılım desteği sunmak için çalışırken, Google’dan beklenmedik bir hareket geldi. 2020’de tanıtılan Pixel 4a modeli için yazılım desteği sona erdi. Ağustos ayında gelen güncelleme, cihazın aldığı son yazılım güncellemesi oldu.

    Pixel 4a için artık güncelleme yayınlanmayacak

    Pixel 4a, 2020 yılının Ağustos ayında piyasaya çıktı. Pixel 3a’ya göre ufak değişikliklerle gelen telefon, bazı kullanıcılar tarafından fazla beğenilmedi. Telefonun çıkış tarihinin de ilgi görmemesinde etkisi büyük. Pixel 5’in çıkışından sadece birkaç hafta önce çıktı. Saf Android deneyimi arayan kullanıcılar, daha eski model yerine haliyle Pixel 5’e geçmeyi tercih etti.

    Pixel 4a, Android 14 geliştirici önizlemesi yayınlandığında da listede yoktu. Google’ın yazılım desteğini kestiği o zamandan belliydi; şimdi resmiyet kazanmış oldu. Yazılım desteği konusunda öncü olması gereken şirketin henüz üç yıllık cihazına desteği kesmesi üzücü bir durum. Kıyaslama açısından, 2018’de çıkan iPhone XR, iOS 17 güncellemesini aldı. Ancak, iPhone 15 çıktıktan sonra iPhone 14 Pro dahil eski modeller bilinçli şekilde yavaşlatılma gibi bir durum da söz konusu.

    Umarız, Pixel 4a, yazılım desteğini erken sona erdirildiği son cihaz olur ve Ekim ayında tanıtılacak Pixel 8 ile birlikte Google, güncelleme politikasını yenileyeceğini ve cihazlara daha uzun süre güncelleme vermeye başlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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