Google'a rakip geliyor: Apple'ın arama motoru tamamlanmış olabilir

Tam Boyutta Gör Günümüzde arama motorları söz konusu olduğunda kuşkusuz ki Google'ın liderliği sürüyor. Özellikle arama devinin Android telefonlar başta olmak üzere Apple ekosisteminde de kullanıldığını görüyoruz. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Deneyimli teknoloji editörlerinden Mark Gurman, Apple'ın kendi arama motoruna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklar tamamlandı

Mark Gurman, Bloomberg'de yayınlanan son Power On bülteninde, Apple mühendislerinin arama motoru çalışmalarına devam ettiğinive hatta "Pegasus" olarak kodlanan projenin hazır olduğunu bildirdi. Ancak bildiğiniz gibi henüz somut bir gelişme yaşanmış değil. Bu noktada Gurman, arama motorunun geçmişte App Store, Apple TV, Haritalar, Apple News ve Spotlight gibi hizmetler üzerinden sessizce kullanıcılara ulaştığını belirtiyor.

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Öyle ki Siri'nin web sonuçları için de bu teknoloji kullanılmış. Ancak tüm bunların ne zaman yaşandığı veya arama motorunun nasıl bir performans sunduğu belli değil. Ayrıca Gurman, iPhone üreticisinin hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylüyor. Peki bu proje gerçekten Google'ın yerini alabilir mi? Bunu söylemek için henüz erken.

Bekleyiş bir süre daha sürecek

Bilmeyenler için Apple'ın arama motoru geliştirdiğine dair söylentiler, 2025 yılına kadar uzanıyor. O dönemdeki iddialar, şirketin Apple Search adlı bir hizmet üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Ancak bu planlar rafa kaldırıldı. Bunun nedeni ise, şirketin Google'dan düzenli gelir elde ediyor olması. Öyle ki daha önce Google'ın yerleşik arama motoru olarak kalmak adına her yıl 8 milyar dolar ila 12 milyar dolar arasında bir ödeme yaptığı belirtiliyordu. Son paylaşılan rakamlar ise, bu sayının 15 milyar ila 20 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

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Google'a rakip geliyor: Apple'ın arama motoru hazır olabilir