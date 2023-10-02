Google'a rakip geliyor: Apple'ın arama motoru tamamlanmış olabilir

Hazırlıklar tamamlandı
Mark Gurman, Bloomberg'de yayınlanan son Power On bülteninde, Apple mühendislerinin arama motoru çalışmalarına devam ettiğinive hatta "Pegasus" olarak kodlanan projenin hazır olduğunu bildirdi. Ancak bildiğiniz gibi henüz somut bir gelişme yaşanmış değil. Bu noktada Gurman, arama motorunun geçmişte App Store, Apple TV, Haritalar, Apple News ve Spotlight gibi hizmetler üzerinden sessizce kullanıcılara ulaştığını belirtiyor.
Öyle ki Siri'nin web sonuçları için de bu teknoloji kullanılmış. Ancak tüm bunların ne zaman yaşandığı veya arama motorunun nasıl bir performans sunduğu belli değil. Ayrıca Gurman, iPhone üreticisinin hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylüyor. Peki bu proje gerçekten Google'ın yerini alabilir mi? Bunu söylemek için henüz erken.
Bekleyiş bir süre daha sürecek
Bilmeyenler için Apple'ın arama motoru geliştirdiğine dair söylentiler, 2025 yılına kadar uzanıyor. O dönemdeki iddialar, şirketin Apple Search adlı bir hizmet üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Ancak bu planlar rafa kaldırıldı. Bunun nedeni ise, şirketin Google'dan düzenli gelir elde ediyor olması. Öyle ki daha önce Google'ın yerleşik arama motoru olarak kalmak adına her yıl 8 milyar dolar ila 12 milyar dolar arasında bir ödeme yaptığı belirtiliyordu. Son paylaşılan rakamlar ise, bu sayının 15 milyar ila 20 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.